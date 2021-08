Federico Perna è il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi/ “Non devo giustificarmi”

Le ultime indiscrezioni hanno finalmente trovato conferma: Guendalina Tavassi ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, l’ex gieffina ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con l’imprenditore Federico Perna, attivo nel campo della ristorazione. Una relazione che i due, finora, hanno preferito non ufficializzare fino a quando non sono stati paparazzati insieme all’interno di un locale molto affollato. Così Amedeo Venza, esperto di gossip, ha condiviso il video che li vede insieme, confermando dunque la loro relazione.

Guendalina Tavassi: Federico Perna è il nuovo fidanzato?/ Indizi sui social, ma lei..

Il video ha dunque iniziato a circolare sul web, arrivando alla Tavassi che non ha affatto apprezzato e, anzi, ha accusato il colpo, sbottando sui social. “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose. Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha scritto allora la Tavassi.

Guendalina Tavassi, l'ex suocera "Felice sia finita con Umberto"/ Lei è "scioccata"

Federico Perna rompe il silenzio: “Io e Guenda siamo innamorati”

Poche ore dopo lo sfogo di Guendalina Tavassi, Federico Perna ha deciso di rompere il silenzio, confermando la sua relazione con l’ex gieffina e invitando tutti a non giudicarla. “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, ha scritto sui social.

Ha così svelato i suoi sentimenti: “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare. Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!”, ha concluso.

Guendalina Tavassi/ "Tommaso di Temptation Island mi ha insultato per un anno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Perna (@fedeperna10)





© RIPRODUZIONE RISERVATA