GUERRA A GAZA/ Ostaggi uccisi da Hamas o dai gas di Israele, la domanda di Maayan chiede verità

Il dramma del conflitto israelo-palestinese continua a evolversi con rivelazioni che intensificano il dibattito internazionale. Secondo recenti rapporti, emergono gravi accuse sull’uso di gas letali da parte delle Israel Defence Forces (IDF) nei tunnel di Hamas a Gaza. Queste affermazioni, inizialmente diffuse dai media arabi e successivamente confermate da fonti israeliane, suggeriscono un oscuro sviluppo nelle tattiche militari impiegate nel conflitto. Il fulcro di questa controversia è il tragico destino degli ostaggi Ron Sherman, Nick Beiser ed Elia Toledano, le cui morti hanno sollevato sospetti e interrogativi. Sebbene inizialmente si credesse che fossero stati uccisi da Hamas, la madre di Ron Sherman, Maayan Sherman, ha accusato l’IDF di essere responsabile della loro morte, come riportato da Haaretz. Secondo Maayan Sherman, i dettagli forniti dall’esercito israeliano sulle circostanze della morte di suo figlio sono insufficienti e poco chiari.

AZER, L'IMPRONTA DI DIO/ Da Valserena alla Siria, così un monastero è profezia di pace

In una dichiarazione pubblicata su Facebook, citata anche dal sito di notizie Walla, la Sherman ha espresso la sua convinzione che Ron non sia stato ucciso da Hamas, ma piuttosto da gas letali usati dall’IDF. Queste dichiarazioni sono state riportate anche dal Jerusalem Post, che ha enfatizzato le parole di Maayan Sherman, accusando l’esercito israeliano di usare metodi simili a quelli impiegati nei campi di concentramento nazisti.

SPY FINANZA/ Sicuri che la crisi del Mar Rosso farà risalire l'inflazione e allontanerà il taglio dei tassi?

Mentre la controversia sulle circostanze della morte degli ostaggi si infittisce, la situazione umanitaria a Gaza continua a peggiorare. Secondo le ultime stime, i morti palestinesi sono più di 25mila, con le Nazioni Unite che confermano la credibilità di questi numeri. La guerra ha causato anche gravi ripercussioni economiche per Israele, con un aumento del rapporto debito/PIL e una prospettiva di lenta ripresa economica, come riportato dal ministero delle Finanze israeliano. Questo contesto di guerra solleva interrogativi sulla condotta militare e le strategie adottate da Israele nel conflitto. Le parole di Maayan Sherman rappresentano non solo il dolore di una madre, ma anche una richiesta disperata di verità e trasparenza in un conflitto che continua a mietere vittime.

MISSIONE UE NEL MAR ROSSO?/ "L'Italia potrebbe anche dover colpire nello Yemen in via preventiva"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA