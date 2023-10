Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ “Entriamo a Gaza dopo esodo civili”. Iran: “risponderemo all’invasione”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA HAMAS-ISRAELE: QUANDO COMINCIA L’INVASIONE DI GAZA?

I riflettori del mondo in queste ore sono puntati sulla Striscia di Gaza per capire che evoluzione avrà la guerra tra Israele ed Hamas cominciata esattamente una settimana fa con gli attacchi terroristici della sigla islamista palestinese contro lo Stato ebraico. L’invasione di Gaza con l’ingresso dell’esercito israeliano sembra davvero essere qualcosa di poco tempo anche se questa notte, oltre ad estendere altri orari di corridoio umanitario per far uscire in giornata la gente dal nord della Striscia, Israele ha annunciato che la guerra su Hamas comincerà solo dopo la fuga dei civili.

HAMAS VS ISRAELE/ "Ecco la Gaza che ho visto: la via per la pace è quella di Rabin"

«Avvieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l’area», ha commentato alla CNN il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) tenente colonnello Jonathan Conricus, aggiungendo «È davvero importante che la gente a Gaza sappia che siamo stati molto, molto generosi con il tempo. Abbiamo dato ampio preavviso, più di 25 ore». Mentre gli Stati Uniti intendono appoggiare con i propri aerei militari l’inizio delle operazioni, dalla Cina l’appello alla pace arriva a condannare le azioni di Israele: «sono andate oltre l’ambito dell’autodifesa», ha detto stamane il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud.

ISRAELE A GAZA/ "Rischio Vietnam, Netanyahu vuole la striscia e il sud Libano, l'Iran starà fermo"

HAMAS CHIAMA A RACCOLTA IL MONDO MUSULMANO: IRAN IN GUERRA CON L’INVASIONE, APPELLO DI AL QAEDA

Resta dunque il tema su quando e come avverrà l’invasione di Gaza, mentre sul “se” sembrano ormai non esserci dubbi: la mobilitazione di Israele nella guerra contro Hamas passerà dall’entrata in Gaza City nelle prossime ore, non appena si capirà anche il destino dei 130 ostaggi ancora intrappolati nei cunicoli di Hamas sotto l’enclave palestinese. Il corridoio umanitario oggi rimarrà aperto tra le 10 e le 13, informa l’esercito di Netanyahu: «Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lasciare Gaza City e il nord della Striscia e di spostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10:00 e le 13:00 (ora locale, ndr) Israele non colpirà l’itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona».

I COSTI DELLA GUERRA/ Così il "termometro" del petrolio può inguaiare l'economia mondiale

Nel frattempo il mondo musulmano si mobilita per la Palestina, con i movimenti e le trame geopolitiche che contribuiscono a rendere la guerra Israele-Hamas sempre più “mondiale”: il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Doha il leader di Hamas Ismail Haniyeh, confermando la piena cooperazione dopo l’attacco a Israele lo scorso 7 ottobre. In particolare, afferma la delegazione di Teheran all’ONU, «Se l’apartheid, i crimini di guerra di Israele e il genocidio non vengono fermati immediatamente, la situazione potrebbe finire fuori controllo e provocare su conseguenze di vasta portata, la cui responsabilità ricade sulle Nazioni Unite, sul Consiglio di Sicurezza e sugli stati che stanno portando il Consiglio verso un vicolo cieco». L’Iran si dice pronto a rispondere militarmente contro lo Stato ebraico se l’invasione di Gaza avverrà effettivamente. A questo si aggiunge anche l’ultimo appello di Al Qaeda alla Jihad per Hamas: «I musulmani si mobilitino». Commentando l’allarme terrorismo islamico di questi giorni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto dichiara: «Ora diventa fondamentale difendere la sicurezza del Paese e sono convinto che questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, sia perché una riesplosione dell’integralismo è possibile, sia perché fenomeni di questo tipo aumentano il rischio di immigrazione. In questo momento il rischio è che non sempre ci sia un’immigrazione di povertà ma anche di soggetti che arrivino per fare del male. Quindi va aumentato ancora di più il controllo perché non possiamo permetterci adesso di far entrare persone che verrebbero a combatterci».











© RIPRODUZIONE RISERVATA