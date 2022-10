Guglielmo Mariotto “Luisella Costamagna? è venuta fuori una Moana Pozzi”/ Lei sbotta “Come ti permetti”

Luisella Costamagna scontro in studio con Guillermo Mariotto: ecco cosa è successo

Luisella Costamagna, dopo l’infortunio, è riuscita comunque ad esibirsi sabato a Ballando con le stelle, insieme al maestro Pasquale La Rocca. L’esibizione è piaciuta a tutti, e ha conquistato i giudici.

Ad apprezzare la performance della giornalista di Agorà, anche il noto giudice Guillermo Mariotto che, cercando di fare un complimento a Luisella Costamagna, finisce per offenderla. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il giudice dichiara: “Loro sono una delle vere coppie, c’è un’intesa e un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi”. Il riferimento alla pornostar fa infuriare la giornalista che tuona: “Come ti permetti“.

Luisella Costamagna, Selvaggia Lucarelli stempera la tensione con Guillermo Mariotto

Luisella Costamagna si infuria con il giudice Mariotto, che ha fatto un paragone non gradito alla giornalista dopo la sua performance. Ad intervenire per placare gli animi in studio è Selvaggia Lucarelli che, come riporta Il Fatto Quotidiano, si congratula con la giornalista: “Noi abbiamo molti colleghi in comune e molti mi hanno detto ‘vedi che è di legno, è antipatica, sulle sue’. Invece devo dire che sei tutto all’apposto da come ti dipingono, completamente diversa”.

Luisella Costamagna si è, dunque, esibita con la difficoltà del tutore a causa di un infortunio avvenuto durante le prove. L’esibizione della conduttrice era incerto e, per giorni, si è parlato di rischio ritiro per lei. Attualmente, sembra aver conquistato la giuria e il pubblico nonostante le difficoltà, che sia una possibile vincitrice? E’ presto per dirlo, certo è che con Mariotto le cose sembrano partite con il piede sbagliato.

