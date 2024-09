Guidare l’auto elettrica costa il doppio rispetto a quella a benzina, secondo un esperimento fatto da un giornalista per il quotidiano britannico Telegraph, la differenza di prezzo per lo stesso viaggio può essere molto elevata arrivando a 27 centesimi per percorrere un chilometro se si utilizzano le ricariche rapide pubbliche, contro i 14 centesimi a chilometro se si usa un’auto a diesel. I dati riportati dal giornale sono relativi alla distanza percorsa tra Londra e Penzance in Cornovaglia, cioè circa 500 chilometri.

Secondo le comparazioni il viaggio di andata e ritorno è costato in totale 148 sterline con un’auto elettrica a batteria ricaricata in modalità rapida durante il tragitto utilizzando gli appositi punti installati sulla strada, mentre con l’auto a benzina è costato 89 sterline, con un’auto a gasolio si arriva ad un totale di 77 sterline. Una notevole variazione sul prezzo, che secondo l’autore dell’articolo, incide fortemente sul drastico calo delle vendite di questo tipo di veicoli, nonostante i servizi di ricarica pubblici siano aumentati in Gran Bretagna del 40%.

Auto elettrica, un viaggio costa il doppio rispetto a quella a diesel se si utilizzano le ricariche pubbliche

L’esperimento del Telegraph sul prezzo di un viaggio con auto elettrica, che avrebbe un prezzo doppio rispetto alla stessa distanza percorsa con mezzi a carburante tradizionale come benzina e diesel, ha dimostrato che i costi di gestione dei veicoli a batteria sono ancora troppo elevati per far ripartire il mercato. Un problema che riguarda soprattutto chi non dispone di stazioni di ricarica casalinghe, che sono molto più economiche, o deve comunque percorrere lunghe distanze e quindi è costretto a servirsi delle colonnine pubbliche.

Tutto ciò è aggravato anche dal fatto che nell’ultimo periodo, come sottolinea anche il report del quotidiano, i costi dell’elettricità sono aumentati del 5%, mentre il prezzo della benzina all’ingrosso è in costante calo. Questo, unito al fatto che l’acquisto di questo tipo di veicoli è in media più costoso rispetto a quelli tradizionali, spiegherebbe anche il dato significativo, diffuso qualche mese fa dal governo, che indicava un drastica diminuzione delle nuove immatricolazioni di auto elettriche in Uk, e in generale in tutta Europa, visto che in un anno, non hanno raggiunto neanche il 17% del totale.