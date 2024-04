Guido Botteri, padre Giovanna Botteri/ “Mi ha insegnato la differenza fra il bene e il male”

Chi era Guido Botteri, il padre di Giovanna Botteri

Guido Botteri è stato un giornalista, ma anche direttore della sede RAI Friuli Venezia Giulia e per più di dieci anni direttore della rivista ‘Trieste’. Un cognome importante che fa immediatamente pensare a Giovanna Botteri, giornalista ed inviata Rai. Un futuro in parte segnato quello della giornalista che è cresciuta a contatto con un uomo di grande cultura e personalità. Botteri, infatti, è stato anche tra i fondatori del teatro Stabile di prosa di Trieste, dove ha perfino ricoperto il ruolo di direttore artistico, senza dimenticare che è stato anche scrittore e uomo di cultura a trecentosessanta, autore di approfonditi studi culturali e politici.

Paolo Santambrogio, compagno Paola Iezzi/ La proposta di matrimonio: "non so se ci sposeremo in chiesa"

L’uomo è scomparso all’età di 88 anni nel 2016. In quell’occasione l’assessore Gianni Torrenti volle ricordarlo così: “Guido è stato attivissimo fino all’ultimo, nonostante l’età avanzata e al di là di incarichi che ormai non aveva più. È stato un attento osservatore e un acuto protagonista della vita culturale e politica cittadina e regionale, sempre con una dimensione internazionale”.

Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta/ Lui: "piaciuta al primo sguardo, c'è stata una connessione"

Il ricordo di Giovanna Botteri del padre Guido: “Con lui è stata una crescita incredibile”

La vita di Giovanna Botteri è stata indubbiamente segnata dalla presenza del padre Guido Botteri, grandissimo giornalista ed uomo che ha saputo farsi conoscere ed apprezzare da tutti. Proprio la giornalista ed inviata Rai, in occasione di un evento, ha aperto il suo cuore parlando senza paura del padre e condividendo un bellissimo ricordo. “Mio padre era bello. Con lui è stata una crescita incredibile. Fare la giornalista da figlia di un uomo di così grande cultura non era di certo facile. Mi ha insegnato la differenza fra il bene e il male, a non mollare” – ha detto la Botteri.

Nicola Carraro, chi è il marito di Mara Venier/ La conduttrice: "Nessuno ci dava due lire e poi..."

Non solo, la giornalista ed inviata ricordando gli insegnamenti del padre Guido Botteri ha aggiunto: “tutto quello che diceva era importante. Sono tutte cose che mi sono servite nella vita e io ho insegnato le stesse cose a mia figlia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA