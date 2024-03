Guido De Angelis chi è, il duo degli Oliver Onions insieme al fratello Maurizio/ Dall’esordio, al successo

Guido De Angelis chi è: carriera del compositore italiano

Guido De Angelis è un noto cantautore, compositore e arrangiatore italiano che sarà ospite questa sera del programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Nato a Rocca di Papa nel 1944, con il fratello Maurizio De Angelis ha formato il duo degli Oliver Onions.

De Angelis è subito attratto dalla musica e, dopo il diploma di flauto forma con il fratello il gruppo dei Black Stones, che diventa in seguito The G & M. Nel 2006 pubblica l’album Le mie emozioni, in cui reinterpreta note canzoni d’autore italiane quali: La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André, Le plat pays di Jacques Brel e What a Wonderful World di Louis Armstrong. Insieme al fratello, ha composto canzoni per noti artisti italiani come Gabriella Ferri, Patty Pravo, Gianni Morandi.

Guido De Angelis e Maurizio De Angelis: la collaborazione con Bud Spencer e Terence Hill

Guido De Angelis e Maurizio De Angelis hanno formato il mitico duo romano degli Oliver Onions. I due fratelli crearono la colonna sonora di “…e continuavano a chiamarlo Trinità” primo film del fortunato sodalizio cinematografico tra Bud Spencer e Terence Hill.

“Intesa speciale? Anzitutto è stata una grande amicizia: lavoravamo assieme, scherzavamo ogni giorno sul set e facevamo sentire le musiche a loro prima ancora che ai produttori” dichiaravano i due fratelli ai microfoni di OndaRock: “Chiedemmo a lui di improvvisare qualcosa e si inventò quel suono con le labbra ‘Ba, ba bab baaa’, ma era tutto spontaneo e ci divertivamo tantissimo…”. Le loro colonne sonore più note, come Furia, il cavallo del west sono entrate nella storia della musica italiana.

