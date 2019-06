Guido Elmi/ Vasco Rossi: “dentro di me non morirà mai”

Vasco Rossi non smetterà mai di ringraziare Guido Elmi, il suo storico produttore scomparso il 31 luglio 2017 dopo aver partecipato e visto con i propri occhi la grande festa di Modena Park che ha regalato al rocker di Zocca il record di spettatori paganti. Vasco Rossi e Guido Elmi si erano incontrati per la prima volta alla fine degli anni settanta e, da allora, hanno portato avanti per anni non solo un rapporto professionale, ma anche umano. Legato da una sincera e solida amicizia, Vasco e Guido Elmi si sono supportati a vicenda anche durante gli anni più difficili, quelli in cui nonostante il sudore e la fatica, il successo non arrivava mai. Insieme, però, sono riusciti prima a scalare le classifiche e poi a riempire gli stadi italiani trasformando Vasco nel re degli stadi.

GUIDO ELMI: IL RICORDO COMMOSSO DI VASCO ROSSI

La morte di Guido Elmi è stato un duro colpo per Vasco Rossi che, dopo aver gioito con lui per le emozioni vissute a Modena Park, non ha mai smesso di ricordarlo. “Io celebro e festeggio la VITA di Guido Elmi.. non la sua morte. Perchè dentro di me non morirà mai. E lo voglio ricordare cosi, con le cose che abbiamo fatto insieme.. come questa canzone.. che era tra le sue preferite !“, scriveva sui social il Blasco condividendo un video per rendergli omaggio. Per annunciare la morte di Elmi, invece Vasco scriveva: “Guido se ne è andato improvvisamente… era molto stanco. Io sono molto triste. Una consolazione è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere e vedere la grande festa di Modena Park! Wiva Guido!”.

GUIDO ELMI: L’AFFETTO DEI FANS DI VASCO ROSSI

I fans di Vasco Rossi hanno amato e continuano ad amare Guido Elmi. Due anni fa, quando il produttore è scomparso, sono stati tanti i messaggi d’affetto che il popolo di Vasco ha dedicato ad Elmi per rendergli omaggio e per ringraziarlo per tutte le emozioni che, insieme al Komandante, è riuscito a donare scrivendo pagine importanti della musica italiana. Il grande assente del Non Stop Live 2019 che ha regalato a Vasco il nuovo record di sei concerti consecutivi sold out è stato proprio Guido Elmi che, tuttavia, ha guidato dall’alto il Blasco e tutta la sua squadra.





