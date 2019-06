Vasco Rossi, Siamo Solo noi/ Scaletta, ospiti e diretta: i live di San Siro su canale 5

SIAMO SOLO NOI, SPECIALE SU VASCO ROSSI

Lunedì 17 giugno, in prima serata su canale 5, va in onda una serata imperdibile non solo per i fans di Vasco Rossi, ma per tutti gli amanti della musica. I sei live di San Siro che hanno regalato a Vasco l’ennessimo record (nessuno prima di lui aveva suonato nel tempio del calcio e della musica italiana per sei giornate consecutive) sbarca in tv per regalare emozioni a chi non c’era e far rivivere la serata magica a chi c’era fisicamente. Lo speciale di Giorgio Verdelli dedicato ai sei sold out che Vasco ha raggiunto a San Siro s’intitola “Siamo solo noi” ed è un viaggio fatto di musica, racconti, emozioni e testimonianze di fans, colleghi e amici. Il compito di raccontare le sei splendide giornate di San Siro è stato affidato a Gerry Scotti che, con la propria voce, tenterà di trasmettere tutte le emozioni che Vasco riesce a trasmettere quando sale sul palco.

UN VIAGGIO NEI RICORDI E NELLA MUSICA

L’idea di fondo di “Siamo Solo noi”, docuconcerto di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi, è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” in programma a San Siro, in una sorta di flashback televisivo. Si parte dallo smontaggio del palco per poi ripercorrere l’intera magica serata dove i protagonisti sono, oltre a Vasco, lo stesso pubblico ed i musicisti. Un racconto originale che si spingerà fino all’ultima data il tutto condito da ricordi del primo San Siro del 1990. Narratore di questo imperdibile viaggio sarà Gerry Scotti ma saranno numerosissimi anche i testimonial – sia dagli spalti che non – che saranno pronti a commentare l’influenza del grande Blasco nelle loro cita grazie alle sue indimenticabili e sempre attualissime canzoni. Ci sarà infine anche un “racconto nel racconto”, ovvero quello del “Popolo di Vasco” che rivelerà storie di chi a San Siro nel 1990 c’era. Vasco fu proprio il primo cantante italiano a calcare l’erba del Meazza. Sono gli stessi suoi fan che da allora continuano a seguirlo in ogni sua impresa musicale. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

VASCO ROSSI: DUE INTERVISTE ESCLUSIVE

Lo speciale “Siamo solo noi” dedicato a Vasco Rossi partirà da due interviste esclusive che il rocker ha rilasciato prima del debutto del Non Stop Live 2019. Vasco, infatti, ha raccontato le emozioni che prova puntualmente, anche a distanza di 40 anni, in un’intervista rilasciata a Lignano Sabbiadoro, poco prima della data zero, e l’altra a San Siro nello stadio vuoto. I filo conduttore del Diario di Bordo del Komandante sarà il legame con i fans. Nella musica di Vasco s’intrecciano storie e situazioni che uniscono tante generazioni. Non mancheranno, infatti, i racconti di chi ha conosciuto Vasco quando era solo un ragazzo e che oggi partecipa ai suoi concerti con i figli e, in alcuni casi, anche con i nipoti.

SIAMO SOLO NOI, VASCO ROSSI: LE TESTIMONIANZE DEI COLLEGHI

Vasco Rossi è amatissimo non solo dal suo popolo, ma anche dai colleghi. Durante i sei concerti che ha tenuto a San Siro sono stati tanti gli artisti italiani che hanno partecipato come semplici fans, Ermal Meta ed Emma Marrone in primis. Anche nello speciale “Siamo solo noi” non mancheranno le testimonianze di tanti artisti che, in Vasco, vedono un maestro della musica italiana. A raccontare il proprio legame con Vasco saranno: Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

VASCO ROSSI, SIAMO SOLO NOI: LA SCALETTA DEI CONCERTI DI MILANO

Tra una testimonianza e l’altra, i telespettatori di canale 5 potranno ascoltare i brani che Vasco ha eseguito durante i sei live di San Siro. Ecco la scaletta completa:

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io N

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

La nostra relazione

Tango della gelosia

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara



