Guido Maria Brera, Guido Alberto, Cora: marito e figli Balivo/ In crisi per il Covid?

Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora sono il marito e i figli della celebre conduttrice televisiva, Caterina Balivo. I bambini hanno rispettivamente sei e due anni e rappresentano l’amore più grande della coppia. In una delle sue interviste più recenti, la presentatrice aveva parlato del forte desiderio di avere un terzo figlio, anche se i tanti impegni lavorativi e la situazione globale legata alla pandemia hanno di fatto ridimensionato i suoi sogni.

Caterina Balivo, le vacanze con l'amica Laura/ "Da Porto Rotondo al Brasile con..."

Un periodo, quello del Covid, che ha condizionato pesantemente anche la sua storia d’amore con Guido Maria Brera, come riferito nell’intervista rilasciata dalla Balivo a CasertaLive. “A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio”, aveva spiegato la conduttrice, sottolineando le difficoltà del rapporto, causate proprio della pandemia.

Caterina Balivo “Seno grande? Non mi sono rifatta”/ “Sono ingrassata e ciccia va lì”

Caterina Balivo e la frecciata al marito Guido Maria Brera: “Non è maschilista, però…”

Caterina Balivo ha fatto un po’ di ironia sul marito Guido Maria Brera, definendolo una sorta di maschilista moderno. La conduttrice, nella medesima intervista, ha evidenziato in alcune differenze di approccio alla vita quotidiana, tra lui e la sua dolce metà. “Se è un maschilista? La mia risposta è no. Ma se mi si domanda se mi infastidisce quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”.

Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ "Porto i miei figli nell’orto dei saperi"

E non solo, la Balivo ha fatto intendere di essere più presente anche coi bambini, rispetto a Guido Maria: “Se mi si chiede se va ai colloqui con i maestri: la risposta è mai. La verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Il prossimo step è avere uomini moderni e basta: io insegno a mio figlio che il padre dovrebbe occuparsi di lui esattamente come la madre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA