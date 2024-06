Perchè La Volta Buona non va in onda oggi su Rai Uno?/ Quando torna il programma di Caterina Balivo

Dallo scorso 11 settembre i telespettatori erano abituati a sintonizzarsi su Rai Uno per apprezzare, dalle ore 14.00 lo spazio dedicato all’attualità e le innumerevoli intervisti de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. La trasmissione oggi non va in onda, ma non c’è da preoccuparsi: siamo infatti giunti al consueto momento estivo dove buona parte delle trasmissioni chiudono i battenti per poi tornare alle porte dell’autunno.

Perchè La Volta Buona non va in onda oggi – lunedì 3 giugno – su Rai Uno? Il programma di Caterina Balivo ha concluso questa stagione lo scorso venerdì e per le prossime settimane sarà sostituito da altri format in programmazione che andranno ad allietare il pubblico nel corso del periodo estivo. La trasmissione tornerà con buone probabilità intorno alla medesima data di questa stagione e dunque ad inizio settembre quando buona parte dei programmi riprendono il normale corso a partire dalla stagione autunnale.

Rai Uno, cosa va in onda al posto de La Volta Buona di Caterina Balivo

La Volta Buona non va in onda oggi – 3 giugno – e su Rai Uno la programmazione, per le prossime settimane del periodo estivo, subirà una poderosa modifica in attesa della prossima stagione del programma di Caterina Balivo che tornerà in onda il prossimo autunno. Nella fascia oraria in questione, e dunque a partire dalle ore 14.00, il talk pomeridiano verrà sostituito da una delle serie tv più seguite dagli appassionati: Un passo dal cielo.

Il pomeriggio di Rai Uno potrebbe comunque tornare con un nuovo programma nel corso del periodo estivo in attesa della nuova stagione de La Volta Buona. Così come accade per “Uno mattina estate” e “La vita in diretta estate”, è possibile che anche per la fascia oraria che quest’anno è stata occupata dal programma di Caterina Balivo sia previsto l’esordio di un format estivo in attesa della ripresa della programmazione classica per il prossimo autunno.

