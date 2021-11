Guido Rasi “Covid party? 10-12% morirà, 20% in rianimazione”/ Ma è mistero sui dati…

I Covid party? «Un esperimento terribile» per Guido Rasi, ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ora consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Ne ha parlato ieri a “Otto e mezzo” in un intervento che ha fatto scalpore per i dati che ha fornito. L’esperto, infatti, ha dichiarato che è possibile fare delle previsioni in merito all’esito che avrà questo fenomeno, senza però spiegare da dove nascono questi calcoli, come siano stati fatti e con quali presupposti. «Siamo in una situazione ancora abbastanza buona, ma l’equilibrio è molto fragile. Indubbiamente i comportamenti fanno la differenza. Se sono veri questi Covid party, sono un esperimento terribile, che non avremmo voluto vedere», ha esordito Guido Rasi nello studio di Lilli Gruber.

Poi ha tirato fuori alcuni dati: «Sappiamo che il 20% di questi vanno in terapia intensiva, sta puntualmente avvenendo. Un numero di questi morirà. I numeri ormai sono consolidati, dopo due anni sappiamo quanto si contamineranno, quanti finiranno in terapia intensiva e quanti moriranno».

GUIDO RASI E IL “GIALLO” DEI DATI SUI COVID PARTY

Guido Rasi ha fatto anche un esempio: «Se sono mille partecipanti, sapremo esattamente quanti ne muoiono… Un 20% finirà in terapia intensiva, un 10-12% morirà. Abbiamo visto che la variante Delta non fa distinzione d’età, prende tutti, anche se fragili e anziani sono più esposti». Ma in base a cosa afferma che su mille partecipanti ai Covid party, il 20% finirà in terapia intensiva e il 10-12% addirittura morirà? Non è dato saperlo, anche perché nessuno in studio ha preferito approfondire la questione. Né Lilli Gruber, né Lina Palmerini, che però ad onor del vero è apparsa piuttosto stupita mentre Guido Rasi sciorinava tali dati. In silenzio anche Andrea Scanzi.

Non una domanda per capire meglio tali dati proprio in virtù di questo pericoloso fenomeno che si starebbe diffondendo tra i non vaccinati. Il consulente di Figliuolo ha poi parlato del long Covid, di cui si sa ancora poco: «Noi del long Covid non sappiamo quanto dura, perché la pandemia è in corso, ma sappiamo che il virus trasferisce tutto il suo Rna nella quantità che vuole, nel cervello, nel fegato, nel cuore, ma non sappiamo per quanto ci resta continuando a creare danni».

