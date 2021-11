Guido Soldati presto papà/ Glenda, la moglie dell’ex Uomini e Donne è incinta

Nello studio di Uomini e Donne sono nati tanti amori. Tuttavia, molti cavalieri e molte dame del trono over, dopo aver provato a cercare l’amore in tv, hanno abbandonato la trasmissione senza partner. E’ il caso di Guido Soldati, ex cavaliere delle prime stagioni del trono over. I fan più affezionati della trasmissione lo ricordano per la storia, poi finita, con un’altra, indiscussa protagonista del dating show di canale 5 come Barbara De Santi.

Dopo la fine di quella storia, Guido Soldati provò a trovare nuovamente l’amore nello studio di Uomini e Donne per poi abbandonare definitivamente la trasmissione e tornare alla propria vita. Dall’ultima partecipazione di Guido al programma di Maria De Filippi sono passati anni e la vita dell’ex cavaliere è decisamente cambiata al punto che sta per diventare papà.

Guido Soldati e la moglie Elga aspettano un figlio

Dopo l’addio a Uomini e Donne, l’ex cavaliere del trono over Guido Soldati ha trovato l’amore e, un anno dopo aver presentato la fidanzata sui social, nel 2018 ha sposato Elga, la donna della sua vita che presto gli farà il regalo più grande. La coppia, infatti, sta per coronare l’amore con un figlio.

L’annuncio è arrivata con una foto (quella che vedete qui in basso) in cui Elga mostra il bellissimo pancione mentre un sorridente guido lo accarezza dolcemente. Una foto emozionante con cui l’ex cavaliere ha annunciato la sua paternità ricevendo gli auguri di chi continua a seguirlo con affetto.

