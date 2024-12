Guillermo Mariotto, chi è il coreografo di Ballando con le stelle

Dopo giorni di infinite polemiche, Guillermo Mariotto ha confermato il suo ritorno a Ballando con le stelle 2024, il celebre volto del dancing show sarà al suo posto in giuria per la semifinale in programma questa sera su Rai1. E non è una notizia scontata, visto che soltanto fino a pochi giorni fa il futuro di Guillermo Mariotto sembrava in discussione, ma alla fine ha prevalso l’attaccamento a una trasmissione alla quale il coreografo deve moltissimo, così come a Milly Carlucci, sulla quale si è espresso in una intervista rilasciata a Fanpage:

“Milly per me è una sorella, la serata di sabato, poi, è andata molto bene, sono tutti contenti per i risultati e io mi sono perso solo cinque ballettini, alla fine, in diciannove anni, mi sembra che si possa fare” ha detto Guillermo Mariotto tornando brevemente anche sull’accaduto.

Guillermo Mariotto e le polemiche a Striscia la notizia: “Nessun atto di violenza”

Nei giorni scorsi il coreografo sudamericano è finito sotto attacco anche per la questione Striscia la notizia, dopo essere stato raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il tapiro d’oro in seguito alla questione Ballando con le stelle. Intercettato da Fanpage, Guillermo Mariotto si è espresso dopo essere stato accusato per atteggiamenti violenti:

“Non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo, io ho semplicemente chiuso uno sportello. E con lo sportello chiuso, ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio” il chiarimento di Guillermo Mariotto che ha rivelato di essere stato chiamato per degli impegni di lavoro urgenti in Arabia Saudita e per questo si è visto costretto a salutare il dancing show. E Guillermo Mariotto ha poi lanciato una nuova frecciatina: “Non so chi sia Antonio Ricci, non guardo la tv e tantomeno ce l’ho a casa” lo sfogo del coreografo.