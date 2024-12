Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Ecco perché ho abbandonato lo show di Milly Carlucci”, ma qualcosa non torna

È successo di tutto nella puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle 2024 tra infortuni, abbandoni e susseguenti scambi di coppie clamorosi e ad alimentare la serata c’è stato anche Guillermo Mariotto che nel bel mezzo della puntata proprio mentre avrebbe dovuto dare il suo punteggio alle coppie in gara è sparito. Perché Guillermo Mariotto ha abbandonato Ballando con le stelle 2024? Non si è ben capito, Milly Carlucci ha dichiarato che stava poco bene mentre altri suoi social hanno condiviso storie in cui il giurato dello show era in giro per il teatro con Amanda Lear ed i suoi ballerini.

Adesso dopo giorni, Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio rivelando cos’è successo davvero ma la sua versione non convince: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato.” Tuttavia qualcosa non torna perché poco prima l’ufficio stampa della maison Gattinoni aveva dato un altra versione: “Non si è sentito bene a causa dello stress e dei tanti impegni”, questo il riassunto di una nota più ampia. Dunque qual è la verità?

Guillermo Mariotto fuori Ballando con le stelle 2024? Rumor su possibili malumori

Le differenti versioni sui motivi dell’abbandono di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024 hanno iniziato a far circolare delle voci sul probabile allontanamento del giurato dallo show. Non è la prima volta che tra lo stilista venezuelano e la conduttrice ci siano screzi e frizioni, in passato la Carlucci lo ha zittito vistosamente in diretta. Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le stelle 2024? Tra il serio e il faceto Selvaggia Lucarelli lo aveva lasciato intendere nelle scorse ore in post social: “Non so cosa intenda fare, ma nell’edizione con il più ampio margine di imponderabilità della storia, tutto è possibile” Ed adesso tale ipotesi sembra confermata dallo stesso stilista: “Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis (capo autore di ‘Ballando’ ndr) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”. Il futuro del giurato nello show è davvero a rischio o si tratta di un ulteriore colpo di teatro?