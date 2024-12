L’appuntamento con la puntata di Ballando con le stelle 2024, ieri sera, ha attirato l’attenzione degli appassionati non solo nel merito della competizione ma anche per un aneddoto che ha destato numerose teorie piuttosto fantasiose. Nel bel mezzo della diretta televisiva è divampato il ‘caso’ Guillermo Mariotto: il giudice ha improvvisamente lasciato vacante il suo posto il giuria senza che venissero chiarite le circostanze alla base della decisione.

Perchè Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle 2024 nel bel mezzo della diretta? Inutile dire che sui social è partito un vero e proprio vortice di teorie anche piuttosto fantasiose. Con un video pubblicato sui social, ci ha pensato il noto giornalista Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – a rettificare proprio l’ondata di fake news, a suo dire anche sgradevoli, volte a giustificare proprio il gesto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024.

“Perchè Guillermo Mariotto ieri è sparito nel bel mezzo del programma Ballando con le stelle 2024 dal suo posto di giuria, su Rai Uno? Tante le illazioni, addirittura è circolato un video davvero antipatico e falso, invece gli è successa una cosa decisamente più seria”. Inizia così il direttore di Novella 2000 – Roberto Alessi – sottolineando in principio quanto fossero lontane dalla realtà le prime notizie emerse nel merito delle ragioni dell’allontanamento di Guillermo Mariotto durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024. “Una sua première, ossia una persona a capo dell’atelier Gattinoni di cui lui è stilista è stata ricoverata, credo per un’ernia”, prosegue il giornalista: “Lui è quindi corso immediatamente all’ospedale ed è poi tornato all’atelier perchè dovevano consegnare già da stasera 17 abiti per un’altezza reale in Arabia Saudita. E’ corso lì perchè doveva finire questo lavoro importantissimo; un abito di alta moda può costare anche decine di migliaia di euro”.

Dunque, questioni di lavoro avrebbero costretto Guillermo Mariotto a lasciare la diretta di Ballando con le stelle 2024: “Quindi, si è dovuto allontanare improvvisamente per questo; pare non volessero nemmeno farlo uscire dagli studi e invece purtroppo è dovuto andare e non è stato chiarito il perchè di questo allontanamento”. Roberto Alessi, sempre nel video pubblicato sui social, ha dunque aggiunto: “Neppure la Carlucci lo sapeva o comunque non l’ha detto; fortunatamente la cosa non è grave, adesso Mariotto sta concludendo i suoi 17 vestiti e sta andando in Arabia a consegnarli. Tornerà e lo rivedremo sabato prossimo a Ballando con le stelle 2024”.