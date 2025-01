Guillermo Mariotto ha un compagno? Lui si sbilancia: “Sono innamorato del mio cane”

Guillermo Mariotto torna nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di oggi de La volta buona e sicuramente sarà un modo parlare nuovamente del caos successo a Ballando con le stelle in quest’ultima edizione dove ha abbandonato lo show durante la diretta della puntata. Tuttavia, sarà un modo anche per parlare della sua vita privata sul quale da sempre è estremamente riservato. Di recente, però, è stato ospite a Verissimo e durante la chiacchierata Silvia Toffanin gli ha chiesto se fosse fidanzato. Guillermo Mariotto ha un compagno? Al momento stando alle sue dichiarazioni, pare proprio di no.

Guillermo Mariotto non ha un fidanzato e lo ha confessato lui stesso parlando con Silvia Toffanin nel suo salotto. Infatti il giurato di Ballando con le stelle dopo aver rivelato di aver amato in passato senza essere ricambiato e che questo comunque lo ha rinforzato e fortificato, ha aggiunto di non essere innamorato oggi, almeno che non si possa parlare d’amore verso la sua adorata cagnolina. Insomma Mariotto è single ma in passato ha avuto diversi flirt ed una storia d’amore importante durata più di 16 anni.

Guillermo Mariotto, parla l’ex fidanzato Stefano Dominella: “Amore finito, ma spero che l’amicizia duri per sempre”

Al momento Guillermo Mariotto è single o almeno così si professa ma in passato ha avuto una lunga relazione con Stefano Dominella, stilista e presidente della maison Gattinoni in passato a sua volta ex fidanzato di Stefano Gabbano. Dominella è intervenuto ai microfoni di Verissimo per fare una sorpresa a Mariotto e per ringraziarlo per essergli stato accanto in un momento molto delicato in cui ha sofferto di depressione. I due sono stati insieme 16 anni, la loro storia d’amore è finita ma il rapporto è proseguito perché, come lo stesso Dominella ha rivelato, quando condividi tanti anni con un persona, un pezzo di vita in cui i sono gioie, dolori, fallimenti e soddisfazioni non finisce tutto da un giorno all’altro. Ed infatti Stefano Dominella, ex fidanzato di Guillermo Mariotto, ha concluso il suo messaggio augurandosi che la loro salda amicizia duri per sempre.