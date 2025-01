GUILLERMO MARIOTTO È FIDANZATO? “SONO LONTANO DA PASSIONI CONTURBANTI E…”

Guillermo Mariotto è fidanzato? E cosa sappiamo dei suoi trascorsi a livello sentimentale? Probabilmente (anche) su questi e soprattutto altri argomenti verterà l’attesa intervista che il giudice (o ex?) di “Ballando con le Stelle” concederà alla padrona di casa di “Verissimo” questo pomeriggio: la sua presenza negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin, assieme a quella di Sonia Bruganelli, certamente accenderà la curiosa degli aficionados del programma in merito non solo alle polemiche riguardanti il 58enne stilista ma anche al suo futuro professionale. Ma, in attesa di sentire dalle sue parole, la personale versione di cosa è successo nel programma di Rai 1, qui ci concentriamo invece sulla sua vita amorosa, ovvero chi sono i suoi ex e, soprattutto, Guillermo Mariotto è fidanzato?

Per scoprire se Guillermo Mariotto è fidanzato e alcuni dettagli sulla sua vita privata, in merito alla quale va detto è comunque da sempre molto abbottonato, dobbiamo rifarci ad alcune sue interviste in cui non solo si era aperto sulla sua omosessualità ma aveva dato alcuni sottili indizi. Rumors riportati da diversi siti specializzati sul gossip televisivo e le cronache rosa raccontano che il diretto interessato avrebbe avuto in passato anche una moglie, prima di separarsene, ma sul punto bisogna precisare che non vi sono fonti attendibili e tanto meno lo stesso Mariotto ha fatto chiarezza. “Da piccolo ho vissuto il bullismo sulla mia pelle solo perché ero gay” aveva raccontato in un’occasione al ‘Corriere della Sera’, spiegando che la frustrazione derivante da quegli episodi aveva trasformato un bambino pacifico in aggressivo e in una sorta di “belva feroce”.

MARIOTTO, “DA PICCOLO BULLIZZATO PERCHE’ GAY: PER ME L’AMORE NON HA…”

Insomma, non è facile attualmente capire se il designer nato a Caracas abbia al momento un compagno, anche se da più parti si insiste nell’escludere che Guillermo Mariotto è fidanzato: sembra che il giudice e personaggio televisivo abbia avuto una lunga storia alle spalle, oramai terminata, e che comunque quella non sia comunque stata la sua unica relazione: “Io comunque credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti” era stata la sua presa di posizione sull’argomento, e sul tema delle unioni civili, in una intervista concessa al portale Gay.it, pur senza mai fare accenno alla propria sfera sentimentale. Ad ogni modo, e con la solita ironia e disincanto che contraddistinguono Mariotto da sempre, negli ultimi anni qualche indizio sembra averlo dato…

Come accennato sopra, dalle diverse interviste rilasciate nel tempo e anche dai post che pubblica sui propri canali social non è possibile desumere alcuna informazione circa la presenza di un nuovo partner nella sua vita, a meno che il designer venezuelano non sia così bravo da tenerlo lontano dagli obbiettivi indiscreti dei paparazzi e dalla pervasività mediale dei giorni nostri. Tuttavia, un punto interessante alla domanda se Guillermo Mariotto è fidanzato lo mette proprio la sopra citata intervista a Gay.it e in cui intreccia il tema amoroso a quello della fede, molto importante per lui (da tempo è diventato un ‘Camilliao Laico’ anche): “Da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla” aveva detto senza mezzi termini, aggiungendo di essere lui stesso “il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro”. Non solo: Mariotto aveva pure confessato che, oramai, per lui il sesso ruba tempo, spazio ed energie e finisce per diventare “una vera e propria droga”.