Guillermo Mariotto lascia Ballando con le stelle? Continua la polemica dopo il caos

È passato quasi un mesa da quando Guillermo Mariotto ha abbandonato la diretta di Ballando con le stelle nel pieno delle votazione senza dare spiegazioni e lasciando in evidente imbarazzato la conduttrice Milly Carlucci. Dopo il caos e la bufera sono iniziate a trapelare i motivi della fuga, lo show ha fatto sapere che lui stava male mentre Mariotto ha rivelato che è dovuto scappare per sistemare una questione urgente nella maison Gattinoni. Tutto sembrava risolto ma con le scuse in diretta di Mariotto nella puntata successiva ed invece la sua assenza alla finalissima di Ballando ha riacceso le indiscrezioni ed i rumor facendo sospettare che il suo addio allo show si sempre più vicino.

Guillermo Mariotto ha un compagno?/ Parla ex fidanzato Stefano Dominella: "Storia importante ma finita"

Guillermo Mariotto lascia Ballando con le stelle? Al momento non si sa ma a rendere più insistenti le voci dell’addio ci ha pensato il giurato stesso ospite da Silvia Toffanin. Innanzitutto è ritornato a spiegare i motivi della ‘fuga improvvisa’ parlando di un problema di lavoro urgente e importante e poi ha aggiunto che il suo ritorno nello show di ballo nella prossima edizione non è così certo e scontato: “Tornare a Ballando? Chiediamolo al Signore, non sappiamo quello che accadrà nel futuro. Io voglio giudicare ancora balletti, ma non è detto che mi chiamino dopo tutto quello che è successo.”

Selvaggia Lucarelli ha smesso di seguire Mariotto?/ Lei fa chiarezza: "Cosa penso dell'intervista Verissimo"

Guillermo Mariotto chi è: dall’infanzia difficile a Caracas alle passerelle

Aldilà del futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle, riportiamo anche qualche cenno biografico sul giurato. Classe 1996, nato a Caracas figlio di una venezuelana e di un italiano. Nella sua infanzia è rimasto vittima di bullismo anche per la sua omosessualità. In una recente intervista ha confessato di essere rimasto traumatizzato dalla morte della nonna, avvenuta quando la donna aveva solo 56 anni e, sconvolto dal dolore della nonna per aver perso la figlia, ha giurato a se stesso che non avrebbe mai avuto dei figli. Giovanissimo arriva in Italia ed inizia il suo lavoro nel mondo della moda l’incontro con Raniero Gattinoni nel 1988 dà una svolta alla sua carriera ed oggi è il direttore creativo della maison, in tv, invece, è noto per essere dal 2007 il direttore creativo della maison.