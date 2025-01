Guillermo Mariotto ospite a Verissimo: le sue confessioni nel salotto di Silvia Toffanin

Il noto coreografo Guillermo Mariotto è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque, l’esperto di moda sudamericano che abbiamo visto finire in mezzo alle polemiche a Ballando con le stelle. “Da piccolo ho fatto anche più polemiche, ero piromane, allagavo casa, avevo imparato presto ad accendere i fiammiferi, coinvolgevo anche i miei fratellini in dei fuochi per la danza della pioggia e poi arrivavano i pompieri. Sono nato con la milza più grande e potevo rischiare, mia nonna se ne intendeva e con lei è nata la più bella relazione della mia vita, se n’è andata presto, a 56 anni, al funerale c’era la mia bis nonna che piangeva dicendo ‘la mia bambina’”. Un evento che ha segnato profondamente Guillermo Mariotto, che da quel dolore prese una grande decisione: “Io dicevo che non volevo figli per non rischiare di perderli, alla fine sono stato contento così e ho fatto così, perdere un figlio è la cosa più straziante al mondo, si può scegliere di non viverlo non avendoli”.

Riguardo ai ricordi di famiglia, Guillermo Mariotto ha confessato anche le violenze del papà nei confronti della mamma: “A mio padre è esploso lo stomaco quando aveva 24 anni, è finito in ospedale con un’emorragia interna incredibile, mia madre tornò a studiare e invece di finire medicina ha optato per fare odontoiatria, era più fattibile avendo quattro figli. C’è stata violenza da parte di mio padre, io ero agguerrito fino a quando non sono cresciuto abbastanza per fermarlo, grazie a via è andato vita”.

Verissimo, Guillermo Mariotto non ha dubbi: “Gli avvenimenti della vita sono decisi da Dio”

Riguardo agli avvenimenti della vita, Guillermo Mariotto si è detto certo che siamo tutti messi alla prova da qualcuno lassù che muove i fili in un determinato modo. “Io ho scelto di amare Dio, lui non ci obbliga a farlo, dobbiamo scegliere noi di farlo e in quel caso possiamo avere tutto quello che vogliamo” ha confessato il giudice di Ballando con le stelle. Non poteva mancare una confessione riguardo all’amore di Guillermo Mariotto, che ha rivelato:

“Se conta una femmina a 4 zampe ho un amore, nella mia vita ho amato tanto, a volte non sono stato corrisposto, tutte le volte che ho sofferto ho fatto un upgrade, mi è servito più delle volte in cui sono stato corrisposto”. Sugli attacchi a Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto ha risposto così: “Non mi ha ferito niente, io non guardo la tv, non guardo i social e niente, mi è dispiaciuto che quelli che girano intorno a me hanno sofferto tanto per una cosa che prima arriva e poi svanisce, erano tutte cose futili. Era una bugia, mi ha difeso anche Selvaggia Lucarelli”. Riavvolgendo il nastro e ricostruendo l’accaduto, Guillermo Mariotto ha raccontato altri dettagli: “Dovevo consegnare degli abiti alle principesse nel Paese più ricco del mondo e più cazzuto, i matrimoni lì non si spostano di data ed è meglio arrivare pronti, non è mai capitato che non abbiamo consegnato in tempo e non era certo quella la volta. Ho avuto un eccesso di stress e ho vomitato, io dovevo correre a vedere quello che stava succedendo, è come se succedesse qualcosa di grave nella famiglia. Mancavano solo cinque ballettini e non doveva creare il mondo, alla fine hanno fatto il 29%”.

