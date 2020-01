Guillermo Mariotto/ “Non sapere chi c’è dietro mi eccita…” (Il Cantante Mascherato)

Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle a Il cantante mascherato. Lo stilista e personaggio televisivo è uno dei giudici della prima edizione del nuovo talent show musicale condotto da Milly Carlucci da venerdì 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Con lui ci saranno altri quattro giudici vip come Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Ilenia Pastorelli. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, lo stilista ha parlato del formato condividendo il suo grande entusiasmo: “a me la maschera mi ossessiona, la vivo in maniera molto eccitante, la vivo di notte, non smetto di pensarci che continuo a pensare, è erotica. Poi la ricerca della bellezza, il sapere che la celebrazione di artisti di altissimo livello che si mettono in gioco mi diverte 3 volte di più”.

Guillermo Mariotto: “Essere in una giuria come questa…”

Per Guillermo Mariotto si tratta di una nuova importante esperienza in Rai dopo il ruolo di “tutor” a Detto Fatto su Rai2. In conferenza stampa lo stilista ha parlato anche della giuria con cui condividerà questa avventura televisiva: “essere in una giuria come questa che non conosciamo chi sono i concorrenti e vivere nell’incertezza all’inizio mi spaventava mentre poi è diventata una cosa molto bella, essere incerti è sexy perchè perdi tutta quella sapienza, autorità”. Mariotto ha poi commentato la presenza degli altri giudici rivelando di essere felicissimo di poter condividere questa esperienza con Flavio Insinna: “essere con lui è un sogno che si fa realtà”. Entusiasmo anche per gli altri giurati da parte di Mariotto: “c’è l’amica del Gig robot (riferito a Ilenia Pastorelli), poi per contrastare la nostra romanità abbiamo chiamato un bergamasco (ossia Francesco Facchinetti) e anche quello mi eccita…e poi c’è Patty Pravo”.

Guillermo Mariotto a Detto Fatto: “Chiara Ferragni è una super nova”

La presenza di Guillermo Mariotto a Detto Fatto non è passata affatto inosservata. Dopo il battibecco in diretta con Bianca Guaccero che ha replicato per le rime chiedendogli “lei cosa ci fa là”, lo stilista durante una delle ultime puntate si è espresso anche sul successo di un personaggio del calibro di Chiara Ferragni. “Diciamo che nel mondo stellare possiamo considerare la Ferragni come una super nova. Lei è una stella che brilla da poco ma che brilla tanto” ha detto lo stilista, che ha poi commentato i look super glamour della fashion blogger ed imprenditrice digitale dicendo “è come la bambolina più famosa del mondo che puoi metterle tutte le cose, le gonnelline che vuoi”. Sul finale però il giudice di Ballando con le Stelle non ha risparmiato una frecciatina alla Ferragni e alla sua vita sbandierata ai quattro venti sui social: “ormai sapete cosa mangia, cosa beve, come dorme, sapete tutto. Lei è la gioia dei voyeur”.



