Guillermo Mariotto, ragazzo si dichiara in diretta: “Lo amo”/ Imbarazzo in studio a Bella Ma’

Mariotto riceve avances da un ragazzo del pubblico: cosa è successo

Guillermo Mariotto è stato protagonista di un momento molto particolare come ospite aBella Ma’, programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco. Un ragazzo del pubblico, Manuel, si è dichiarato al noto giudice di Ballando con le stelle lasciando tutti sgomenti.

“Io non sono mai stato fidanzato perchè sono eternamente fedele a Mariotto” svela il ragazzo tra le risate generali: “Lo amo. Lui è latino ha questo fascino autoritario questo stile…” aggiunge Manuel. Il conduttore divertito afferma: “Ma Manuel…”. Il momento è stato esilarante e il pubblico non ha potuto far altro che sorridere. Anche Mariotto è scoppiato in una fragorosa risata: “Andiamo avanti che è meglio” aggiunge Diaco.

Una signora tra il pubblico di Bella Ma‘ ha chiesto al severissimo giudice, il significato del crocifisso con la madonna che porta sempre con se: “Mi è stata donata in Messico, durante un viaggio per una sfilata, nel momento in cui raccontavo al gruppo di italiano che era con me il miracolo della Guadalupe“.

E ancora: “Una donna l’ha sentito e mi ha detto: “Di là noi chiamiamo la Madonna ‘Lei’. Ho sentito come ne hai parlato e ti ho portato questo…” L’ho messo addosso e tutti mi ripetevano: “Che bella”. Alla fine è diventato come il cuore di Iron Man, io non me ne separo più. Poi mi ricorda mia madre tutti i giorni e tutti i giorni me la metto per ricordare la mamma” afferma in lacrime Mariotto, ricordando la madre.

