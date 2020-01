Guillermo Mariotto/ Salva il Leone e chiama Al Bano in diretta (Cantante mascherato)

Guillermo Mariotto è uno dei giudici de “Il cantante mascherato“, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo la prima puntata, che ha riscosso un grandissimo seguito sia da parte del pubblico da casa che dei social, è tutto pronto per la seconda puntata in onda venerdì 17 gennaio 2020 su Rai1. Ma cosa è successo durante la prima puntata? A farsi notare in giuria Mariotto che durante l’esibizione del primo concorrente Il Pavone ha utilizzato un binocolo per scrutarne tutti i dettagli prima di esprimere la sua idea: “è Donatella Rettore”. Dopo l’esibizione del Mostro, Guillermo ipotizza che dietro la maschera si possa nascondere Fausto Leali, mentre per lui l’Unicorno è Fiordaliso. Prosegue la puntata ed è il momento dell’Angelo che per Mariotto altro non è che Valerio Scanu, ma il pubblico non è affatto convinto. E’ la volta del Mastino Napoletano che lo stilista associa a Vincenzo Salemme, ma è sul finale che Mariotto regala tante risate. Dopo l’esibizione del Leone che per Ilenia Pastorelli altro non è che Al Bano, Mariotto chiama in diretta il cantante di Cellino San Marco che guarda caso non risponde. Lo stesso Mariotto precisa: “è strano che non risponde, solitamente risponde sempre”, ma Milly Carlucci cerca di cambiare argomento. Alla fine il preferito di Mariotto è proprio il Leone.

Guillermo Mariotto a Il cantante mascherato: per il web è un “cogli*ne!”

La prima puntata de Il Cantante Mascherato è stata molto seguita e commentata anche sui social dove tantissimi utenti non hanno risparmiato commenti al vetriolo anche per i giudici. Poteva mai uscirne immune Guillermo Mariotto? In tanti, infatti, hanno attaccato lo stilista; a cominciare dal commento di un utente che ha scritto: “#IlCantanteMascherato #GuillermoMariotto cosa fai nella vita? Faccio parte di giurie”, mentre c’è chi resta sorpreso dal comportamento del giudice di Ballando con le Stelle “non ci credo. #GuillermoMariotto dice una risposta sensata”. Tanti i commenti contro: da “Fastidiosa presenza di #Mariotto” a “#mariotto il cogli*ne non si smentisce mai… salva Al Bano… che cogli*ne che sei …”, mentre c’è chi perfino arriva a definirlo come “è il sabotatore del programma. Ma ci fa o ci è?”. Per fortuna c’è anche chi la pensa diversamente: “#Mariotto è l’unico che sta facendo il giudice serio. Gli altri stanno facendo un po’ i cretinotti, un po’ gli svampiti, un po’ i simpatici, ma, al momento, risultano più che altro fastidiosi e di intralcio al programma (per il resto ben fatto)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA