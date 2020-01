GUILLERMO MARIOTTO: “SOGNO UNA NOTTE CON CONTE”/ “Io e il premier a Palazzo Chigi…”

Guillermo Mariotto scatenato confessa intervistato da “Un giorno da pecora” la sua passione proibita per Giuseppe Conte. Proprio il presidente del Consiglio è finito nel mirino del giudice di Milly Carlucci a Ballando con le stelle e, a partire da oggi, a “Il Cantante mascherato“: “Lo stile del premier Conte? A me ‘attizza’ proprio la sua pettinatura, mi attrae, mi stuzzica quel ciuffetto“. Parole senza filtri quelle pronunciate nel corso del programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. A domanda diretta: “Conte la attrae?“, Mariotto non si è sottratto: “Sì, esatto…“. E ancora: “Le piace fisicamente?“. Risposta: “Diciamo che se po’ fa…“. Mariotto ha definito il premier come un uomo “interessante” e interrogato sull’ipotesi di farsi dare un voto da Conte, ha replicato: “No, glielo darei io…“. Stuzzicato dai conduttori rispetto all’ipotesi di una notte con Conte, Mariotto ha perso ogni freno inibitorio:”Si. Magari a Palazzo Chigi, che figata sarebbe…”.

GUILLERMO MARIOTTO: “NOTTE CON SALVINI? MAGARI MASCHERATO DA CONTE…”

Lo stesso interesse nutrito nei confronti di Conte, non viene esteso da Mariotto agli altri leader politici. Una notte con Matteo Salvini? “Mah, magari mascherati, chissà“. Con quale maschera? “Quella di Conte“. Una vera e propria ossessione insomma. E Luigi Di Maio? “E’ troppo piccolino per me, – dice Mariotto – nell’insieme lui è un po’ “mignon”“. Meglio va al segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Simpatico, alto: un sorrisone, lo definirei così“. Bocciato senza possibilità di appello Matteo Renzi? “No Renzi proprio no“. Il motivo? “Per l’accento, in intimità non mi piace. Preferisco il romagnolo“. Eppure qualche tempo fa Mariotto diceva di aver chiuso col sesso. Oggi conferma: “Col sesso ho smesso da circa un anno e mezzo, è stata una scelta assistita. Ogni tanto ci sono quei momenti in cui ‘arrancano i motori’ ma poi non si combina nulla, la cosa sfuma per diversi motivi. E io dico: bene, bene…“.

