Futuro in bilico per Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle? Non si può escludere a priori, dopo la frase choc che lo ha messo al centro delle polemiche per giorni, sul finire della scorsa edizione. Questa sera, sabato 11 gennaio, Valerio Staffelli torna alla carica per consegnare al giurato di Ballando l’ennesimo Tapiro D’Oro. L’idea è di capire, ancora una volta, a chi era rivolto l’insulto pronunciato dallo stilista in una delle ultime puntate del programma in onda su Raiuno.

Stando alle anticipazioni sarà lo stesso Guillermo a fare chiarezza sulla questione, pungolando il celebre inviato di Striscia la Notizia. “Oggi ho il sigaro che è peggio della sigaretta in bocca della scorsa volta”, scherza Guillermo. “Quella frase era rivolta a me stesso: ‘Figlio de’, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto ‘voglio il video della faccia di questa persona mentre vede uscire questo figlio de na…”, ha spiegato Mariotto.

Guillermo Mariotto non sarà a Ballando con le stelle il prossimo anno? I dubbi crescono dopo la frase choc

Una versione dei fatti che non sembra convincere del tutto il pubblico televisivo, mentre è da vedere quale sia la posizione della Rai e degli autori di Ballando con le Stelle. Tanti mettono in dubbio la presenza di Guillermo Mariotto nel cast del prossimo anno, dopo il polverone che si è innescato in queste settimane. Un dubbio legittimo che potrebbe però dissolversi nei prossimi mesi, dato che Milly Carlucci è sempre stata molto benevola nei confronti dei suoi collaboratori e ha grande fiducia in loro.

Ad ogni modo, incalzato da Staffelli sul suo futuro a Ballando, Guillermo non ha perso l’occasione per agitare gli animi con un eloquente “fatti i ca**i tuoi” rivolto a Valerio Staffelli per la domanda evidentemente ritenuta impertinente.