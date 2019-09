Gunny/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 13 settembre 2019)

Il film Gunny andrà in onda oggi, venerdì 13 settembre, a partire dalle 21.30 su Rete 4. Un film sulla guerra interpretato e diretto da Clint Eastwood. Il titolo si riferisce già di per sé al momento storico in cui sono avvenuti i fatti narrati: Gunny altro non è che l’abbreviazione di gunnery surgeant, sottoufficiali dei marines e protagonisti della celebre battaglia di Heartbreak Ridge, nel bel mezzo della guerra di Corea. Clint Eastwood veste i panni del sergente Highway, circondato da un cast di tutto rispetto del quale hanno fatto parte Marsha Mason, Everett McGill, Boyd Gaines e Moses Gunn.

Gunny, la trama del film

Il sergente Highway, passato alla storia per il contributo dato nell’ambito della guerra di Corea e in quella del Vietnam, è odiatissimo da tutti i suoi superiori. Ha un temperamento ribelle e metodi bruschi, ragion per cui soffre e non poco la disciplina imposta per ovvie ragioni dalla vita militare. Una volta rientrato dal fronte cercherà in tutti i modi di tornare in servizio, ma le sue domande saranno tutte respinte. La rabbia lo porterà addirittura ad aggredire un ufficiale, cosa che aggraverà ulteriormente la sua già precaria situazione. Questo limbo sarà per lui fatale: il sergente perderà le staffe e finirà in cella dopo essersi ubriacato e aver combinato qualche pasticcio di troppo. In carcere si azzufferà con un altro detenuto, salvo poi essere finalmente scarcerato e riammesso in servizio. A questo punto ritroverà un suo vecchio compagno d’armi, Choozhoo, ma si metterà subito contro il comandante del battaglione Powers, un uomo ligio al dovere e rispettoso dei regolamenti. L’arrivo di Highway non viene accolto dunque nel migliore dei modi, tant’è che i vertici gli affidano il comando di un plotone composto solo ed esclusivamente da esploratori. Gunny non si perderà d’animo ma anzi, addestrerà i suoi uomini in modo esemplare conquistando il loro rispetto e la fiducia. Il plotone si ritroverà poi coinvolto in una battaglia lampo sull’isola di Grenada, dove Highway, scopriremo successivamente come e perché, si prenderà la sua rivincita pur disobbedendo agli ordini del suo maggiore.

