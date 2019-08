Gustavo Rodriguez, dito medio del padre di Belen/ Foto, moglie lo difende “moralisti”

Gustavo Rodriguez al centro del “dibattito” sui social. Cos’è successo? Il padre di Belen e la moglie Veronica Cozzani hanno preso parte alla rimpatriata di famiglia in quel di Ibiza, che comprende anche il compagno della showgirl Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser. Come già dimostrato ion altre occasioni, il “clan” Rodriguez è molto unito e Veronica Cozzani ha deciso di condividere su Instagram uno scatto della cena di famiglia: risate, amore e… un dito medio! Non è passato infatti inosservato il gestaccio del padre di Belen e Cecilia, sebbene non sia chiaro a chi è rivolto. E i seguaci della madre delle due vip argentine hanno espresso il proprio disappunto: «Il padre quel gesto se lo poteva risparmiare però», «Peccato per il dito medio di suo marito!!!», «Sempre raffinato il papà di Belu».

GUSTAVO RODRIGUEZ, CAOS SOCIAL: LA MOGLIE LO DIFENDE

Lo scatto che ritrae il clan Rodriguez pubblicato da Veronica Cozzani ha raccolto ben 7.600 mi piace, ma sono decine i commenti che mettono nel mirino Gustavo. Il padre di Belen – anche lei al centro delle polemiche social, il suo ritorno con De Martino sarebbe finto – può però contare sul sostegno della compagna di vita: la Cozzani ha replicato per tono a tutti coloro che hanno puntato il dito contro il marito, definendoli «moralisti». Un comportamento insolito, non è ancora chiaro il motivo di quel dito medio: potrebbe anche solo trattarsi di una goliardata o di un modo per distinguersi nel quadretto di famiglia. Ma le polemiche, al tempo dei social, non finiscono mai: qui di seguito vi proponiamo il post pubblicato nelle scorse ore dalla madre di Belen

View this post on Instagram Somos todos los q estamos y estamos todos los q somos! A post shared by Veronica Cozzani (@veronicacozzani) on Aug 5, 2019 at 3:18pm PDT





