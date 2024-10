Quando si parla di sensitivi e paranormale si può essere facilmente suggestionati, soprattutto quando si verificano accadimenti ‘anomali’. È quanto è accaduto nel corso della puntata di Uno Mattina lo scorso 1° ottobre 2024. Lqo stesso conduttore, Massimiliano Ossini, è rimasto stranito dell’episodio avvenuto durante il servizio mandato in onda sul sensitivo Gustavo Rol.

MASSIMILIANO OSSINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE 2024/ Guillermo Mariotto stronca: "Fa schifo"

Ospite in studio era la regista Anselma Dell’Olio, chiamata a raccontare la vita e la carriera di Gustavo Rol protagonista del suo documentario ‘Enigma Rol’. La regista ha raccontato particolari sulla vita del sensitivo e ad un certo punto Ossini ha chiesto di mostrare ai telespettatori uno stralcio del documentario. In quel momento è scoppiato in studio un proiettore, gettando stupore tra i presenti e nello stesso conduttore, che non ha mai assistito ad accadimenti simili in 3 anni di conduzione. Dell’Olio, non si sa se ironizzando o convinta, ha subito ricondotto l’evento ‘fuori del normale’ a Gustavo Rol.

Laura Gabrielli, chi è la moglie di Massimiliano Ossini/ Il conduttore: "Credo nel valore della famiglia"

CHI ERA GUSTAVO ROL?

La regista Anselma Dell’olio è stata invitata a Uno Mattina oltre che per parlare del suo documentario anche per celebrare i 30 anni dalla morte del sensitivo. La donna ha spiegato in breve chi era Gustavo Rol, sensitivo torinese morto all’età di 91 anni nel 1994. Dai racconti della donna è emerso che era amico dei sacerdoti, frequentava gli ospedali e faceva beneficenza. Ha condotto quindi una vita generosa senza disdegnare alcuni peccati della vita, tra cui gola e lussuria.

Le sue capacità sensitive non furono mai certificate per volere dello stesso Gustavo Rol, che riteneva che i suoi ‘prodigi’ non fossero ripetibili a comando. Fu amico di figure di spicco come Cesare Romiti e Federico Fellini, ma al contempo fu anche una figura molto divisiva tra la gente. Intorno alle sue abilità è sempre aleggiato infatti molto scetticismo. Il prestigiatore Silvan e il giornalista scientifico Piero Angela più che un sensitivo lo ritenevano soprattutto abile nell’adottare tecniche avanzate di prestidigitazione e di mentalismo.

Massimiliano Ossini: “Non è vero che promuovo una dieta dimagrante”/ “E' una fake news, non compratela”