Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen sono tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia è pronta a fare il suo debutto sulla pista da ballo di Ballando e a poche ora dalla vigilia hanno rilasciato un video sui social ufficiali del programma parlando della giuria. In particolare a pronunciarsi sulla giuria è stata proprio il conduttore napoletano che ha detto: “a me non mancano per niente, zero. Potrei dire qualcuno un pò di più, un pò di meno. Posso dire Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Mariotto è stato bravo quando feci Notti sul ghiaccio, Fabio Canino pure, rimane solo lei. Non la conosco Selvaggia Lucarelli che ho paragonato ad una montagna. Quale? Lo scoprirete”.

Massimiliano Ossini: “Non è vero che promuovo una dieta dimagrante”/ “E' una fake news, non compratela”

Massimiliano Ossini non hai mai conosciuto Selvaggia Lucarelli e il loro primo incontro avverrà proprio in diretta quando dovrà ascoltare il parere della giurata. Dal filmato si evince una bella complicità tra Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen pronti a regalare grandi emozioni sulla pista del dance show di Rai1!

Massimiliano Ossini: "Da piccolo ho sofferto di bullismo"/ "Mi sono mancati alcuni momenti con papà"

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen concorrenti di Ballando con le Stelle 2024

La coppa formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 promette davvero bene. I due sembrano molto affiatati e il conduttore, ex concorrente di Notti sul ghiaccio, potrebbe rivelarsi tra le sorprese di questa nuova edizione. Intanto sui social in tantissimi sono dalla loro parte e sostengono la partecipazione del conduttore napoletano di UnoMattina. “Finalmente un degno concorrente” – scrive un utente, ma c’è anche chi precisa “l’ho aspettato per anni … finalmente” e ancora “Bello e bravo … sarà un ottimo concorrente”.

Chi è Laura Gabrielli, moglie di Massimiliano Ossini/ La carriera e la battaglia contro il tumore

Naturalmente non sono mancati dei commenti contrari come quello di un utente che ha scritto: “vado a vedere su Google chi è perché non lo conosco”, mentre c’è chiede a gran voce un concorrente trash “dateci qualche concorrente trash, per favore, stiamo aspettando quello”. Intanto Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen sono pronti a scendere sulla pista di Ballando con le Stelle e siamo certi che ne vedremo delle belle!