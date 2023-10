Gwyneth Paltrow ricorda Matthew Perry/ “Ci siamo baciati in un campo di erba alta. È stata un’estate magica”

Gwyneth Paltrow e la dolce dedica a Matthew Perry: le sue parole

Matthew Perry è morto all’età di 54 anni, attore molto amato e noto per aver interpretato Chandler nella serie televisiva Friends. Tra i vari messaggi di cordoglio e affetto nei confronti dell’attore, Gwyneth Paltrow gli ha reso omaggio con un messaggio molto dolce e pieno d’amore.

“Era così divertente, così dolce e così divertente stare con lui. Siamo andati a nuotare nei torrenti, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo di erba alta. È stata un’estate magica“. I due si sono conosciuti al Williamstown Theatre Festival del Massachusetts nel 1993. L’attrice ha poi ricordato che la loro frequentazione è avvenuta nel momento in cui Matthew era impegnato sul set di Friends: “Era nervoso, sperava che la sua grande occasione fosse proprio dietro l’angolo. Lo era”

Matthew Perry e la dipendenza da droga e alcol

Perry è una grande perdita per il mondo del cinema, che piange il suo Chandler. L’ultima apparizione dell’attore è stata durante la reunion con gli attori di Friends, serie che lo ha reso popolare, insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

L’attore ha avuto problemi con dipendenze di droghe e alcol, che hanno segnato la sua vita in modo importante. Matthew aveva raccontato la sua vita fuori dal set, mettendo tutto nero su bianco lo scorso anno, in un memoriale dal titolo Friends, Lovers, and the Big Terrible Things. Nel 2018, la dipendenza di oppio gli aveva provocato una perforazione gastrointestinale, per questo è stato operato d’urgenza. “Sono stato fortunato perché mi è andata bene. I dottori mi avevano dato il 2% di possibilità di sopravvivere” affermava l’attore

