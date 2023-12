HAI MAI AVUTO PAURA?/ Ambra Principato confeziona un horror ammaliante

Dopo il passaggio nelle sale con Vision Distribution, Hai mai avuto paura? di Ambra Principato è ora disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand. Un horror coraggioso e creativo, che racconta un passaggio fondamentale della formazione di ognuno:l’accettazione di sé, della propria vera natura e delle proprie ombre. Tra pregi e difetti, un lungometraggio a cui dare un’opportunità per diversi motivi.

SINOSSI – Italia, 1813. Un piccolo borgo italiano è scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accadere ad ogni plenilunio: un animale selvatico sta uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati. Il piccolo Orazio nota il comportamento misterioso del fratello maggiore Giacomo. Ai suoi occhi, il fratello appare molto strano a causa della sua ossessione per la Luna. Giacomo è nel pieno dell’adolescenza e della ribellione, i suoi occhi cercano il calore che non riesce a trovare nel freddo e austero ambiente familiare. Oggetto del suo amore è Silvia, una contadina che Giacomo ha modo di incontrare durante le sporadiche uscite in carrozza. Quando la sete di sangue della “bestia” – così soprannominata dalla gente del villaggio – si scaglia sulla prima vittima umana, un cacciatore venuto dalle montagne si mette alla sua ricerca nei boschi e nel paese. Ricerca che, parallelamente, Orazio sta svolgendo nei confronti del fratello prima, e dei suoi antenati poi, riscoprendo il passato oscuro e nebuloso della sua famiglia.Intanto, a ogni luna piena, una morte si aggiunge andando ad ingrossare il fiume di sangue: è ormai una lotta contro il tempo per un’indagine che culminerà in una rivelazione che Orazio non è in grado di accettare.

Liberamente ispirato ad un’opera di Michele Mari, Hai mai avuto paura? ha una narrazione dalle tinte horror/mistery e la storia così viene raccontata attraverso gli occhi di un bambino. In una fase di rinascita del cinema horror, l’opera di Ambra Principato si segnala per l’ambizione e per la regia molto elegante. Il budget risicato e i soli venti giorni a disposizione per girare non hanno intaccato la qualità, mentre qualche riserva sulla scrittura, in particolare nella parte centrale. Cast in grande forma: tra gli altri Mirko Frezza, Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa Pierdominici, Marta Richeldi.

