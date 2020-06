Hakimi all’Inter?/ Calciomercato, sì del calciatore: trattativa con il Real Madrid

Achraf Hakimi ad un passo dall’Inter: dopo le indiscrezioni delle scorse ore della stampa spagnola, arriva la conferma di Gianluca Di Marzio. La dirigenza nerazzurra è pronta a tutto per regalare l’esterno 22enne al tecnico Antonio Conte in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato di Sky Sport, nelle scorse ore è arrivato il sì del calciatore al trasferimento a Milano, mentre la trattativa con il Real Madrid procede spedita. Il classe 1998 è reduce da due stagioni di altissimo livello con la maglia del Borussia Dortmund – in prestito biennale – ma non resterà alla corte di Zinedine Zidane: la dirigenza delle Merengues gli ha già comunicato che non è previsto un ruolo da protagonista con i blancos, e l’Inter è pronta ad approfittarne per fare il definitivo salto di qualità per la fascia destra…

HAKIMI-INTER: “CI SIAMO QUASI”

«L’Inter è molto avanti nella trattativa, pronta ad essere chiusa», spiega Gianluca Di Marzio, che ha parlato di pochi dettagli da sistemare. Un’operazione da circa 40 milioni di euro, con Hakimi che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di esterno destro di centrocampo nel 3-5-2 di Antonio Conte. Nonostante la folta concorrenza – Bayern Monaco, Manchester City e Borusssia Dortmund, giallorossi disposti a riscattarlo – il marocchino ha dato il suo ok solo al progetto del Biscione.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull’evoluzione della trattativa tra Inter e Real Madrid. Ricordiamo che Hakimi ha raccolto 9 gol e 10 assist in 40 presenze tra Bundesliga e Champions League in questa stagione, mettendo in evidenza grandi qualità sia a livello difensivo, sia in fase di proposizione. I tifosi dell’Inter sognano, Antonio Conte idem…



