Hal Quartièr, chi è/ La popstar di quartiere che parla ai giovani

Fare musica è il sogno di tanti ragazzi, che provano a sfruttare diversi canali per riuscirsi ad affermare. Hal Quartièr ha deciso di attirare l’attenzione su di sè con un brano che ha fatto la storia e che lui ha deciso di riproporre con una versione tutta sua, ma scelto proprio per il particolare significato che ha. La sua scelta è caduta su “Forever Young“, uno dei successi più importanti degli Alphaville uscito addirittura nel 1984 ma che ancora adesso viene riproposto come colonna sonora di diversi film.

Battiti Live 2022, Bari/ Diretta 12 Luglio Italia 1 e scaletta: Rhove strega tutti

Il ragazzo ha deciso di sfruttare la canzone proprio per il particolare significato che ha: ” L’ho utilizzato perché è stata la colonna sonora della mia infanzia e gioventù, per il messaggio che ha e che dà, lo stesso che volevo dare io, ma in chiave 2022 – ha detto ai microfoni di Repubblica -. “4ever Young” è un modo di vivere. È sicuramente un invito a non sprecare la gioventù e la vita in generale. Ho perso degli anni importanti e delle persone care per essermi incupito ed essere caduto in cose in cui non volevo cadere. Non parlo di droghe o delinquenza, ma di una sensazione mia. Ho capito che un messaggio positivo per le persone che mi ascoltano è non sprecare la vita e la gioventù: il tempo non te lo ridà nessuno”.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI BISSANO A BATTITI LIVE/ Giovani wannabe scatena il pubblico

Chi è Hal Quartièr: il suo linguaggio per parlare ai giovani

La passione per la musica di Alfredo Fiore (questo il nome all’anagrafe di Hal Quartièr) è nata quando lui era solo un bambino. E’ in quel periodo che ha iniziato ad amare artisti quali Vasco Rossi, Renato Zero e Claudio Baglioni. Successivamente, però, ha deciso di confrontarsi soprattutto con il rock, in particolare grunge e urban pop.

Al pari di altri coetanei ha sfruttato una vetrina come YouTube, dove è possibile imbattersi in video musicali quasi per caso, per mettersi in luce. Particolare attenzione è stata rivolta soprattutto ai testi, che sono ritenuti per lui uno strumento per fare conoscere i suoi pensieri e stili di vita. Lui, infatti, racconta la sua vita di quartiere, dove aveva tanti sogni da realizzare. I suoi primi successi arrivano nel 2019, anno di brani come Tokio e Rio, Tatuaggi e Torre Eiffel, a cui segue l’anno successivo la collaborazione con Gigi D’Alessio per “Sconfitta d’amore“. Recentemente ha sottoscritto un contratto con Columbia Records/Sony Music, con cui ha pubblicato il primo singolo “4ever Young“.

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Il primo incontro in radio, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA