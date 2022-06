HALLOWEEN/ Su Italia 1 il film uscito 40 anni dopo “La notte delle streghe”

Halloween, il film distribuito a 40 anni dal precedente

Il film Halloween racconta gli avvenimenti successivi alla pellicola del 1978 girata dal regista John Carpenter, un modo per l’autore per riappropriarsi di quella che considera una sua creatura. L’attore che interpreta il pericoloso assassino è stato sostituito nelle scene più avvincenti da uno stuntman professionista. Jamie Lee Curtis, aveva già interpretato il ruolo di Laurie nei sequel della pellicola Halloween II, Halloween H20 20 anni dopo e Halloween la resurrezione. L’anteprima mondiale del film è avvenuta durante il Festival del cinema di Toronto nel 2018, mentre in Italia è stato presentato alla Festa del cinema di Roma. A convincere Jamie Lee Curtis a riprendere il suo ruolo è stato il suo grande amico Jake Gyllenhaal. Il film è stato distribuito proprio in occasione del 40° anniversario del film Halloween la notte delle streghe. La colonna sonora è affidata a John Carpenter coadiuvato da suo figlio Cody e tutti i brani rispecchiano le atmosfere del film precedente, anche se sono più ricche di suoni.

C’era una volta… a Montecarlo/ Su Rai 1 il film con Rayane Bensetti

Halloween, film di Italia 1 diretto da David Gordon Green

Halloween è uno dei più classici dei film horror torna sugli schermi dopo quarant’anni e va in onda su Italia 1 a partire dalle 23,30 di oggi, 28 giugno. La regia della pellicola è di David Gordon Green, il soggetto e le musiche sono firmate da John Carpenter.

Le colline bruciano/ Su Rete 4 il film di Stuart Heisler

Gli interpreti sono: Jamie Lee Curtis, Will Patton, Judi Greer, Nick Castle, Andi Matichack e Virginia Gardner. Il film rappresenta il sequel del film originale del 1978, pertanto, non ha nulla a che vedere con i remake e i reboot che sono succeduti alla prima pellicola.

Halloween, la trama del film: 40 anni dopo

In Halloween sono trascorsi quarant’anni dal terribile massacro che ha sconvolto la cittadina di Haddonfield, Michael Meyers deve essere trasferito in carcere di massima sicurezza ma si rifiuta ancora di parlare dei motivi che lo hanno spinto ad ammazzare tutte quelle persone innocenti. L’uomo è supportato dall’aiuto di uno psicologo che gli consiglia di continuare la terapia anche durante la nuova detenzione. Il caso suscita ancora molto scalpore e in città giungono dei reporter impegnati ad indagare e si recano a casa di Laurie, la donna unica superstite alla strage, la quale si rifiuta in maniera categorica di rispondere alle domande.

Inga Lindstrom alla ricerca di te/ Su Canale 5 il film con Laura Berlin

La donna, infatti, non ha mai superato il trauma e vive nella costante paura che l’omicida possa ritornare nella sua casa per ucciderla. Nella notte del 30 ottobre il furgone impegnato nel trasporto di Michael e degli altri detenuti ha un incidente e l’uomo ne approfitta per fuggire e terminare il suo lavoro.

Quando Laurie apprende cosa è successo, in preda al panico cerca di contattare la figlia e la nipote per cercare di proteggerle. La notte di Halloween si trasforma in un incubo per le persone coinvolte, in quanto vengono uccisi due amici della ragazza. Il pericoloso omicida ha ancora sete di sangue e solo la nipote di Laurie riesce a fuggire. La donna è consapevole di essere la vittima designata del suo nemico ed escogita un piano in grado di annientarlo.

Il video del trailer di Halloween













© RIPRODUZIONE RISERVATA