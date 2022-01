Halvdan il giovane vichingo/ Su Italia 1 il film con Vilgot Hedtjarn

Halvdan il giovane vichingo, film di Italia 1 diretto da Gustaf Akerblom

Halvdan il giovane vichingo sarà trasmesso oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film di avventura del 2018 è prodotto da Universal Studios e diretto da Gustaf Akerblom, classe 1982 è un giovane attore, regista e sceneggiatore svedese che si è cimentato per la prima volta dietro la macchina da presa dirigendo Halvdan Viking il titolo originale che vede come protagonista un giovane vichingo.

Il protagonista maschile di Halvdan il giovane vichingo è Vilgot Hedtjarn, il ragazzino che interpreta Halvdan e che come prima esperienza cinematografica è stato in grado di impersonare alla perfezione la parte assegnatagli rendendo reale la sua recitazione. Altrettanto capace è la protagonista femminile, una giovane Ellinea Siambalis che interpreta Meia. Il cast si compone di altri attori quali: Peter Haber, Ellen Jelinek, Claes Mansson e Torkel Petersson.

Halvdan il giovane vichingo, la trama del film: vivere in solitudine

Il protagonista principale di Halvdan il giovane vichingo è Halvdan un giovane vichingo con un difetto a una gamba che gli procura una zoppia che preferisce vivere distaccato dall’altra gente del suo villaggio soprattutto dopo che è rimasto solo. Il suo unico amico è un fabbro solitario che ha deciso di prendersi cura di lui, da quando il padre è partito per andare a fare un saccheggio. I vichinghi da sempre vengono mostrati come uomini forti, coraggiosi, impavidi ricchi di forza e dediti al combattimento.

Certamente non è l’amicizia l’elemento che li caratterizza. Ma se ci stiamo sbagliando? – Halvdan il giovane vichingo – vuole dimostrare che sebbene si è diversi si può essere uguali. E a confermare questo sono due ragazzini che si incontrano per caso, ma da quel giorno non riescono a fare a meno l’uno dell’altro. Un giorno Halvdan incontra Meia una ragazzina della sua età e tra i due nasce una sincera amicizia. C’è però un problema: la giovane è la figlia del capo di un villaggio situato vicino a quello del piccolo vichingo, da sempre si fanno guerra per prendersi il dominio del territorio. Per questo Meia e Halvdan vivono la loro avventura di nascosto da tutti. Ma non ci riusciranno e se fosse proprio l’innocenza dei due giovani a riportare la pace tra i due popoli?

