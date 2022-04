Hamilton “Ho lottato con problemi di salute mentale”/ “Restare positivi è dura ma…”

Anche in un super campione come Lewis Hamilton si possono nascondere fragilità e debolezze. Il pilota della Mercedes ne ha parlato con i suoi fan, consapevole dell’importanza che può avere un suo messaggio sul tema visto il grande seguito che ha. “Ho lottato a lungo con problemi di salute mentale ed emotiva”, ha ammesso il pilota di Formula 1 in un post su Instagram. Si tratta di una condizione non semplice, soprattutto quando è richiesto un rendimento altissimo. “Per andare avanti serve uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a combattere”, ha aggiunto lo sportivo britannico. Non a caso ha usato la prima persona plurale.

Mercedes senza pance stupisce ai test in Bahrain/ “È irregolare?” Chiarimenti da FIA

Lewis Hamilton non sa solo parlare alla gente, sente di esserne parte, di non essere qualcosa di più solo per i milioni che guadagna gareggiando in F1. “In alcuni giorni è davvero difficile restare positivi”, ma lottare è l’unica cosa che si deve fare “perché c’è tanto da fare e da raggiungere”. La vittoria di Max Verstappen del Mondiale 2021 di Formula 1 può averlo ridimensionato come pilota, ma non come uomo.

Lewis Hamilton si ritira dalla Formula 1?/ La Bbc: “Ha perso fiducia nella Fia”

LO SFOGO SOCIAL DI LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton si ritrova ora con una Mercedes che non sembra all’altezza di Red Bull e Ferrari, quindi si sente impotente, oltre che ai margini. Ma sono anche queste le sfide che alimentano la ‘fame’ dei campioni, perché non si è fenomeni se ci si accontenta, se non ci si mette in discussione. “Scrivo per dirvi che va bene sentirsi nel modo in cui ci si sente, sappiate che non siete soli e che ce la faremo”, ha proseguito il pilota britannico nel suo messaggio social. Inoltre, ha citato un amico con cui ha parlato, il quale gli ha ricordato “che si può essere così forti da poter fare tutto quello che ci passa per la testa. Possiamo farlo tutti”.

"Hamilton derubato del titolo"/ Formula 1, la dura condanna di Toto Wolff (Mercedes)

Dunque, Lewis Hamilton ha concluso il suo post con un suggerimento: “Ricordiamoci di vivere con gratitudine per risorgere ancora. Vi mando amore”. Questo sfogo conferma i tormenti che spesso attanagliano l’animo degli atleti. Arrivano spesso al limite per raggiungere i propri obiettivi, se non si è quindi forti psicologicamente, il rischio è di farsi sopraffare. Ma Hamilton è forte e lo sa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA