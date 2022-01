Happy feet 2/ Su Italia 1 il film d’animazione con la voce di Beppe Fiorello

Happy feet 2, film di Italia 1 diretto da George Miller

Happy feet 2 va in onda alle ore 16.20 su Italia 1 di oggi, 30 gennaio 2022. La regia del film è affidata ancora una volta a George Miller che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Warren Coleman, Gary Eck e Paul Livingston e alla produzione con Doug Mitchell e Bill Miller. Gli straordinari effetti speciali sono curati da Russel Pritchett mentre le musiche le ha curate John Powell insieme a Pink.

Tra i doppiatori originali troviamo Elijah Wood, Robin Williams, Pink, Hank Azaria, Hugo Weaving e Elizabeth Daily tra gli altri. Nella versione italiana sono stati sostituiti da Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Nathalie, Massimo Lopez e molti altri ancora.

Happy feet 2, la trama del film: un novello pinguino e…

Leggiamo la trama di Happy feet 2. C’è un novello pinguino imperatore nella colonia dei nostri amici al Polo Sud, il piccolo Erik, figlio di Mambo, ora eroe e salvatore della colonia, e di Gloria, quell’amore all’inizio di questa piccola saga impossibile, ora certezza nell’avere formato una coppia che ha anche dato alla luce un figlio, cioè, prima un uovo, covato con amore, insomma, la solita vita dei pinguini al gelo.

Mambo è un grande performer del ballo, il figlio Erik invece di sculettare e fare mossette per lui ridicole non ne vuole sapere, motivo di grande frustrazione per il padre e per la madre dalla voce flautata, la vera star del canto della colonia. Per questo motivo il figlioletto abbandona la colonia per seguire due amici, Atticus e Boo ed assieme decidono di andarsene con Ramón sino alla colonia degli Adelia, pinguini parenti ma di taglia più piccola. L’avventura inizia e Mambo dovrà di nuovo essere eroe, stavolta per salvare suo figlio, non solo la colonia.

