Hard Kill, diretto da Matt Eskandari

Martedì 12 novembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, a mezzanotte, l’action thriller del 2020 dal titolo Hard Kill. Il film è diretto da Matt Eskandari, regista americano di origini iraniane, che ha stretto negli anni una forte collaborazione con il protagonista Bruce Willis, che con lui ha girato anche Trauma Center, Survive the night e Wire room: sorvegliato speciale.

Gli interpreti principali del film Hard Kill sono Bruce Willis che dà vita al personaggio principale del film, Donovan Chalmers, Jesse Metcalfe che interpreta Derek Miller, Lala Kent che interpreta la figlia del protagonista principale, Eva Chalmers. Altri interpreti sono Natalie Eva Marie nel ruolo di Sasha Zindel, Texas Battle che dà vita al personaggio di Nick Fox, Swen Temmel che interpreta Dash Hawkins, Sergio Rizzuto nel ruolo di The Pardoner, Tyler Jon Olson che interpreta il personaggio del tenente Colton, ed Alexander Eckert nel ruolo di James.

La trama del film Hard Kill: una nuova tecnologia dalla natura doppia, miracolosa e pericolosa

In Hard Kill, il ricchissimo uomo d’affari Donovan Chalmer, è artefice di una nuovissima tecnologia che potrebbe rappresentare una svolta per tutta umanità, ma allo stesso tempo, se usata in maniera impropria, rappresenta anche un’arma molto pericolosa per il genere umano. Donovan Chalmer vuole vendere questa tecnologia ai militari mentre sua figlia, Eva, si trova in disaccordo con il padre riguardo a questa decisione.

Per questo decide di contattare un gruppo di estremisti informandolo di questa intenzione e chiedendo loro di rubarla. Eva Chalmers però non si accorge di essere stata ingannata e viene presa in ostaggio dallo stesso gruppo di estremisti per essere poi usata come merce di scambio nella trattativa con il padre che, per riaverla, dovrebbe rivelar loro i codici segreti che, una volta inseriti nella programmazione, possono provocare gravissimi danni e la morte di milioni di uomini.

A questo punto Donovan Chalmer decide di assoldare a sua volta un gruppo di estremisti con il duplice intento di salvare la figlia Eva e nello stesso tempo porre la parola fine alla minaccia che li sovrasta.

