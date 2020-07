Harry e Meghan imbarazzano la Regina/ “Gran Bretagna rimedi errori del Colonialismo”

Harry e Meghan tornano sulle prime pagine dei magazine mondiali. In particolare questa volta ad attirare l’attenzione è stato il principe che, durante una riunione del Queen’s Commonwealth Trust a Londra ha fatto un discorso destinato a far discutere. Harry, infatti, ha invitato la Gran Bretagna a “rimediare agli errori del passato” – sottolineando – “quando guardate al Commonwealth, non c’è alcun modo di andare avanti a meno che non riconosciamo il passato”. Ma non finisce qui, visto che il secondogenito nato dal matrimonio tra Lady Diana e Carlo è stato poi interrotto anche dalla moglie Meghan, ex attrice americana, che ha preso la parola per sottolineare: “ora dovremo essere un po’ non a nostro agio, perché è solo passando attraverso questo disagio che ne usciremo e troveremo il posto dove una marea crescente solleva tutte le barche. L’eguaglianza non fa fare a tutti un passo indietro ma ci mette tutti nella stessa posizione, cosa che è un diritto umano fondamentale”. Parole che hanno naturalmente messo in imbarazzo tutta la Royal Family e in particolare la Regina Elisabetta sorpresa nuovamente dal carattere fumantino della coppia.

Harry e Meghan oggi: scoppia la polemica dopo il discorso al Queen’s Commonwealth Trust

Inutile nasconderlo: il matrimonio tra Harry e Meghan è stato sicuramente uno scossone per la Royal Family inglese e per il regno della Regina Elisabetta. La coppia, infatti, si è sempre dimostrata ribelle e contraria alle “regole” della famiglia reale diventando spesso oggetto di critiche, polemiche e discussioni che li hanno spinti a lasciare perfino le residenze reali per trasferirsi in America. Durante il Queen’s Commonwealth Trust, la coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere, visto che hanno messo in discussione alcune scelte fatte dalla Gran Bretagna, scelte a cui oggi bisognerebbe rimediare. “C’e’ ancora molto lavoro da fare. Non sarà facile e in alcuni casi non sarà comodo ma bisogna farlo perché ne beneficeranno tutti” ha detto Harry, che ha poco dopo aggiunto – “una volta che realizzi che ci sono errori, devi riconoscerlo, devi lavorare per diventare più consapevole, in modo che tu possa contribuire a lottare contro qualcosa che è molto sbagliato e che non deve essere accettabile nella nostra società”.