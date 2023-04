Harry e Meghan, impero da 140 mln/ Dall’eredità di Diana al libro: tutte le ricchezze

Il patrimonio di Harry e Meghan ha un valore netto di circa 140 milioni di dollari. A stimarlo come riportato dal Telegraph è stato News Corp, che ha analizzato le mosse di lavoro e commerciali dei reali in esilio. La coppia, dopo avere compiuto un passo indietro ed essersi trasferita in California, ha infatti escogitato un vero e proprio piano di indipendenza finanziaria che è stato capace di massimizzare il loro capitale.

Al Duca e alla Duchessa di Sussex hanno un acuto senso degli affari e in questi anni lo hanno dimostrato in diverse occasioni. “Hanno cercato in tutti i modi di ottenere quanti più soldi possibile per creare il proprio forziere di guerra perché sapevano che i flussi di entrate si sarebbero prosciugati”, ha affermato l’esperto Nick Ede. Alcune delle fonti di ricchezza sono note al grande pubblico. È il caso del controverso libro “Spare”, per cui l’editore Penguin Random House avrebbe versato ben 30 milioni di dollari di solo anticipo, ma anche della serie Netflix dal titolo “Harry e Meghan” e dai loro podcast su Spotify. Nel primo anno di attività, la loro società di media Archewell Productions ha registrato un incredibile fatturato di 13 milioni di dollari.

Harry e Meghan, impero da 140 mln: le cifre sono in crescita

Il patrimonio di Harry e Meghan da 140 milioni di dollari sembrerebbe comunque essere destinato a crescere. “La Duchessa da sola, senza il Duca, varrà più di un miliardo di dollari in meno di 10 anni”, questa la previsione del commentatore reale Robert Jobson, anche sulla base della rinascita del blog dell’attrice, “The Tig”, e degli introiti derivanti dalla pubblicazione di libri per bambini. Il loro successo negli Usa è infatti sempre maggiore, soprattutto dopo il movimento Black Lives Matter. È sufficiente pensare che per tenere un discorso in pubblico possono chiedere oltre 500 mila dollari all’ora, al pari di Michelle Obama.

In passato, tuttavia, non è sempre andata così. A rivelarlo è stato Harry stesso. “Ho fatto affidamento su quello che mi ha lasciato mia madre Diana e senza quel denaro, non saremmo stati in grado di costruire quello che siamo oggi”, aveva affermato nel 2021 nel corso di una intervista a Oprah Winfrey. Le stime di Robert Jobson, in tal senso, rivelano che il quinto in linea di successione al trono e suo fratello William abbiano ereditato ciascuno 18,6 milioni di dollari dopo la morte della Principessa.











