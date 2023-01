Harry e Meghan, lite furiosa a Montecito: “Intervenuta la polizia”/ “Lei sta progettando il divorzio”

Harry e Meghan, lite furiosa a Montecito: cos’è accaduto?

A poche ore dall’uscita del suo libro ‘Spare’, che nel Regno Unito ha già superato le 500mila copie vendute, il principe Harry torna sotto i riflettori non per i suoi racconti scottanti ma per un episodio spiacevole che lo vede protagonista insieme alla moglie Meghan Markle. Stando a quanto racconta il magazine tedesco Frau Aktuell, i Duchi del Sussex sarebbero stati protagonisti di una lite forte al punto tale da richiedere l’intervento della polizia della contea californiana dove vivono.

Il tutto sarebbe accaduto a Montecito, in California, dove i due vivono ormai da tempo dopo aver lasciato l’Inghilterra. L’indiscrezione in poche ore ha già fatto il giro del mondo anche se non ci sono conferme o foto della lite che possano confermare quanto accaduto.

Ma quale sarebbe il motivo che avrebbe scatenato questa accesa lite tra Harry e Meghan? Difficile dirlo al momento anche se indiscrezioni a riguardo non mancano. Pare infatti che il rapporto tra i due coniugi stia scricchiolando al punto tale che si rincorrono voci di una possibile separazione. La coppia pare stia patendo la grande attenzione mediatica, sicuramente alimentata dalle loro ultime mosse: dalla serie su Netflix al libro di Harry. Fatto sta che da mesi circolano voci secondo le quali Meghan starebbe pianificando nei dettagli le tappe verso il divorzio. Voci che, tuttavia, cozzano con quanto fatto e raccontato dalla nobile coppia negli ultimi mesi.

