Harry e Meghan Markle, altro che crisi/ Complici, sorridenti e sereni: così zittiscono le voci

Harry e Meghan Markle, via la crisi

Da mesi, Harry e Meghan Markle sono i protagonisti di rumors e indiscrezioni che li vorrebbero vicini alla separazioni. Secondo varie indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, i due non starebbero attraversando un periodo sereno a causa dei diversi desideri: se Meghan avrebbe voglia di essere in vista, Harry vorrebbe mantenere un basso profilo. Nelle ultime settimane, sono tante voci che vorrebbero la coppia vicino all’addio, ma ad oggi, a smentire tutto sono stati proprio Harry e Meghan. Dopo aver scelto insieme di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti per poter avere una vita più tranquilla insieme ai figli, i due mettono a tacere tutte le voci sul loro rapporto.

Harry e Meghan hanno litigato con George Clooney e Amal?/ "Troppo vicino a Re Carlo III"

La coppia, così, in un video realizzato per un progetto riguardante la fondazione Responsible Technology Youth Power Fund si mostra più unita e sorridente che mani.

Harry e Meghan Markle allontanano le voci sulla separazione

Guardando le immagini del video realizzato da Harry e Meghan Markle si fa fatica a credere alle voci che li vorrebbero sull’orlo del divorzio. I due, oltre a mostrarsi molto sorridenti, appaiono complici e sereni, esattamente come lo sono stati durante i primi anni insieme.

Principe Harry, il Sun assolto da accuse di phone-hacking/ "Prove vaghe e limitate"

L’atteggiamento della coppia ha tranquillizzato i fan che continuano a seguirla nonostante non sia social come, invece, per questioni legate alla Corona Inglese, lo sono il Principe William e Kate Middleton. Per ora, dunque, con un video, Harry e Meghan hanno zittito tutte le voci sul loro futuro insieme.

LEGGI ANCHE:

Harry e Meghan in crisi?/ Lui vola in Africa senza di lei: "Hanno deciso di prendersi del tempo separati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA