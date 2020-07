Harry e William divisi per l'”eredità” di Diana/ Il fondo benefico di Lady Diana…

Harry e William sempre più lontani. Dopo il trasferimento del secondogenito negli Stati Uniti dove vive con la moglie Meghan Markle e il figlio, il fratello William avrebbe avrebbe preso le distanza al punto che i due avrebbero deciso anche di separarsi economicamente. Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, prima del trasferimento di Harry negli Stati Uniti, sarebbe stato firmato un accordo per dividere il fondo benefico di Lady Diana con cui, negli anni, William e Harry hanno finanziato tante attività benefiche. Il bilancio d’esercizio della Royal Foundation confermerebbe la divisione del fondo. D’ora in poi, William e Harry gestiranno due fondi differenti e ciascuno sarà libero di finanziare i progetti benefici a cui tengono di più. Una notizia che confermerebbe la posizione di Harry, sempre più lontano dalla famiglia Reale.

HARRY E WILLIAM, I MALUMORI DEL MARITO DI MEGHAN MARKLE

La vita negli Stati Uniti, lontano dal fratello William e dai nipotini, dal padre Carlo e dalla nonna non renderebbe felice il principe Harry che, secondo i tabloid inglesi, non starebbe attraversando un momento felice. In particolare, il marito di Meghan Markle avrebbe paura di non riuscire a tornare in Inghilterra qualora dovesse accadere qualcosa alla Regina Elisabetta. Tutto ciò si sarebbe aggiunto alla difficile decisione di separare il fondo benefico di Lady Diana. Harry e William, dopo la morte della madre, hanno sempre omaggiato la sua memoria finanziando varie attività benefiche insieme. D’ora in poi, invece, ognuno lo farà con la propria coniuge: William, dunque, gestirà la propria parte con Kate Middleton e Harry con Meghan Markle.



