Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film su Italia 1

Giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il terzo capitolo della celebre saga fantasy di Harry Potter intitolato Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Questo lungometraggio è una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti del 2004 ed è tratto dall’omonimo best seller scritto dall’autrice J. K. Rowling.

La pellicola è diretta dal regista messicano Alfonso Cuarón, che aveva esordito sul grande schermo nel 1991 con Uno per tutte, mentre la colonna sonora è realizzata da John Williams, direttore d’orchestra famoso in tutto il mondo per avere composto le musiche di capolavori come E.T. l’extraterrestre, Lo squalo e Jurassic Park.

Amanda Lecciso ‘attacca’ il Grande Fratello: “Gli autori mi odiano”/ Sfogo e ‘strigliata’ in confessionale

Il cast principale del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è ancora una volta confermato, e vede il ritorno di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, accompagnati, anche in questa occasione, da grandi interpreti come Tom Felton, Robbie Coltrane, Alan Rickman e Maggie Smith. Fanno il suo ingresso per la prima volta, la pluripremiata Emma Thompson nei panni della professoressa Sibilla Cooman, ruolo che riprenderà anche nel quinto capitolo Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e il premio Oscar Gary Oldman, nei panni di Sirius Black.

Anticipazioni La Promessa, puntata 31 gennaio 2025/ Cambierà tutto alla tenuta dopo la partenza di Manuel

La trama del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: Sirius Black e le false accuse contro di lui

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban riprende le avventure del giovane e coraggioso mago Harry Potter, pronto ad iniziare il suo terzo anno nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Durante una discussione con sua zia Marge, il ragazzo ha utilizzato la magia e, per questo motivo, finisce di fronte al Ministro della Magia. In realtà il motivo per cui è stato chiamato è un altro, ben più allarmante: l’assassino dei suoi genitori Sirius Black, è riuscito ad evadere dalla terribile prigione di Azkaban.

Zeudi Di Palma: “Con Javier c’è sintonia, ma vedo Helena soffrire”/ “Il distacco da lei c’è stato, però…”

Secondo le notizie che sono riusciti a raccogliere, l’uomo è fuggito con l’obiettivo di uccidere proprio Harry. La situazione per il giovane si prospetta, quindi, molto pericolosa, e il Ministro gli raccomanda di prestare molta attenzione ai suoi movimenti, cercando di evitare di stare da solo e di ritrovarsi in situazioni ambigue.

Per Harry si prospetta un nuovo anno scolastico estremamente difficile, tra lezioni di magia e nuovi pericoli che lo attendono dietro l’angolo. Riuscirà a sopravvivere anche questa volta? E chi è davvero questo misterioso personaggio di nome Sirius Black? Un potente alleato di Voldemort o un amico che Harry non sapeva di avere? Le domande a cui il ragazzo dovrà rispondere sono molte, e riuscirci lo porterà a scoprire verità inaspettate.