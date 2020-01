HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, ITALIA 1/ Streaming del film con D.Radcliffe

Harry Potter e la Pietra filosofale ha fatto la storia del cinema di genere, è inutile negarlo, anche se molti lo hanno anche criticato. Lietta Tornabuoni, nel periodo dell’uscita al cinema, parlava a La Stampa di un film “Per i bambini con gli occhiali malati di solitudine”. Questi, specificava, “vedono in Harry Potter un fratello, un modello. E’ come un Batman orfano, visto che i suoi genitori sono stati uccisi dalla malvagità. Come Cenerentola vive con i suoi parenti che non lo amano e lo maltrattano. E’ un personaggio solitario come milioni di bambini contemporanei lasciati a sé stessi. Come un vincente però scopre di essere un mago a 11 anni e tutto cambia”. Il maghetto con gli occhiali dà il via a una saga che diventerà famosa in tutto il mondo amata dai bambini ma anche dagli adulti. Harry Potter e la Pietra filosofale sarà trasmesso in prima serata su Italia 1, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming su MediasetPlay cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Daniel Radcliffe

Harry Potter e la pietra filosofale andrà in onda oggi, 10 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola del 2001 prodotto dalla Warner Bros. Il film diretto da Chris Columbus gode della sceneggiatura di Steve Kloves professionista che si è basato sul famoso libro omonimo scritto da J. K. Rowling. La pellicola che si innesta nella saga di Harry Potter è ascrivibile al genere dei film avventurosi con connotazioni drammatiche, tra gli attori si segnalano Daniel Radcliffe e Rupert Grint, affidato invece a Emma Watson il ruolo di protagonista femminile.

Harry Potter e la pietra filosofale, la trama del film

Harry Potter e la pietra filosofale vede l’orfano Harry Potter affidato alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts essere lasciato davanti all’abitazione della zia materna. Qui il ragazzino cresce in un clima che può essere definito poco gioioso, soprattutto a causa dell’ostilità della Zia Petunia. Negli anni che passano il bambino si rende conto di essere dotato di poteri magici, poteri che però tiene nascosti visto il clima ostile che lo circonda. Alcuni giorni prima suo undicesimo compleanno ad Harry arriva una strana lettera, la missiva però non può essere aperta visto il divieto imposto dallo zio. Le lettere aumentano, esse sono sempre recapitate da alcuni gufi, cosa questa che infastidisce a tal punto la famiglia degli zii che essi si trasferiscono in una casa diroccata. Il giorno dell’undicesimo compleanno però finalmente una missiva può essere aperta e questo solo perché la lettera viene recapitata direttamente a Harry da Hagrid. Lo scritto è stupefacente visto che il ragazzino viene avvertito che viene ammesso alla scuola di Magia, scuola che era stata frequentata nel passato anche dagli amati genitori. Harry scopre cosi che i suoi familiari non erano morti in un incidente d’auto ma erano stati uccisi da un mago malevole che corrisponde al nome di Lord Voldemort. Arriva il giorno della partenza e Harry viene accompagnato al binario nove e tre quarti, binario che si trova all’interno della stazione di King’s Cross. Una volta all’interno dell’edificio scolastico Harry scopre che vi sono quattro case dove gli allievi pernotteranno: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Harry insieme al suo nuovo amico Ron Harry viene affidato alla casa dei Grifondoro. Il ragazzo pur frequentando i corsi si ritrova a dover combattere per conquistare la pietra filosofale, pietra dagli infiniti poteri. La fine del film è riservata all’ultima battaglia, questa volta sarà un torneo a fare da sfondo, torneo che alla fine sarà vinto dalla squadra del piccolo maghetto dagli occhiali tondi.

