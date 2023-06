Harry Styles interrompe il concerto per una donna incinta/ Poi esaudisce una sua richiesta

Harry Styles: il motivo per cui ha interrotto il concerto

Harry Styles è tra gli artisti più attenti ai fan che partecipano ai suoi concerti. Quando è sul palco, tra una canzone e l’altra, non perde di vista ciò che accade tra il pubblico e, così, nel corso del concerto che ha tenuto a Cardiff, ha interrotto il live quando si è reso conto che tra gli spettatori c’era una signora che aveva la necessità di andare in bagno. Senza pensarsi su due volte, Styles che aveva già visto la signora per una richiesta esplicita che gli aveva fatto, ha così interrotto il live chiedendo al pubblico di poter fare una pausa per permettere alla signora in dolce attesa di andare in bagno accompagnata dal marito.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che sia importante che Sian vada a fare la pipì, vero?”, la richiesta che l’ex One Direction ha fatto al suo fedele pubblico che continua a seguirlo con affetto.

Harry Styles sceglie il nome del figlio che aspetta la fan

Presso il Principality Stadium di Cardiff, una fan in dolce attesa, ha chiesto a Harry Styles di aiutarla a scegliere il nome del bambino. E così ha fatto l’ex One Direction. Mentre la fan in questione era in bagno, Harry, insieme a tutto il pubblico presente al concerto, ha scelto tra la lista di nomi presentata dalla signora incinta al proprio beniamino.

Tra i nomi presenti sulla lista c’erano Harley, Rafa e Caleb e Stevie. La scelta è ricaduta sul quarto nome e, dopo il ritorno dal bagno della signora, Harry ha ricominciato a cantare continuando ad infiammare i fan presenti al concerto con tutti i suoi più grandi successi.

