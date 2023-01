Harry, ultimo viaggio dalla Regina Elisabetta/ “Escluso dal volo con famiglia reale”

Harry, l’ultima ‘corsa’ dalla nonna dopo l’esclusione della royal family

Sono davvero tante le ‘bombe’ che Harry ha sganciato sulla royal family, nelle pagine del suo libro autobiografico “Spare“. Ma sono altrettanto numerose le voci e i rumors che si rincorrono sui rapporti che il Duca di Sussex avrebbe intrattenuto con la famiglia reale nell’ultimo difficilissimo periodo. Ad esempio, quando il Duca di Edimburgo morì, il 9 aprile 2021, pare che il principe Harry lo scoprì grazie alla regina Elisabetta, che gli telefonò per comunicargli che il nonno non c’era più. Prima di rispondere a quella telefonata, Harry trovò più di trenta chiamate perse sullo smartphone negli Stati Uniti.

Quando invece a mancare fu la Regina Elisabetta, Harry era in volo e lo scoprì leggendo un sito di news. Si stava recando proprio a Balmoral, al capezzale della nonna, su un jet privato dopo che gli altri membri della Royal Family lo avevano escluso dal volo. “Mentre l’aereo cominciava la discesa, lo schermo del mio cellulare si illuminò. Un messaggio di Meg: chiamami non appena lo ricevi. Controllai il sito web della BBC. La nonna non c’era più”, racconta Harry nell’intervista resa in occasione della presentazione del suo libro.

Il funerale della Regina e quel sovraccarico di emozioni difficilmente gestibile

Soprattutto per Harry, quindi, il funerale della regina Elisabetta II non si è rivelato affatto semplice. Oltre a dover sopportare il dolore per la perdita della nonna e a dover gestire la sensazione di essere “escluso”, per via delle stringenti regole reali, il secondo figlio di Re Carlo III ha affrontato a viso aperto il dolore delle sue emozioni, senza ostacolarle o nasconderle. E allora di quell’ultimo saluto resta anche la sua commozione. In occasione del funerale, il duca di Sussex, indossava un abito da lutto, mostrandosi per come era davvero in quel momento: cupo e visibilmente addolorato.

Harry, che si avvicina ai quarant’anni, ha – come sappiamo – intrapreso da tempo una strada diversa rispetto agli altri famigliari, ma negli eventi commemorativi non ha mai fatto un passo indietro. In occasione di una delle ultime celebrazioni per l’ultimo saluto a Sua Maestà, infatti, al principe Harry è stato concesso un permesso speciale di indossare, ancora una volta, i suoi colori militari.











