Hauge al Milan?/ Calciomercato, operazione lampo per l’esterno norvegese ’99

Il Milan starebbe pensando di rinforzare l’attacco approfittando della sessione di calciomercato estiva ancora aperta con Jens Petter Hauge. Il club rossonero dovrà infatti fronteggiare l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, ammalatosi di coronavirus (seppur totalmente asintomatico) negli scorsi giorni. Come ben si sa, non vi è mai una certezza circa i tempi di guarigione, di conseguenza il centravanti di Malmoe dovrà stare fuori nel migliore delle ipotesi per 14 giorni. Come riferisce l’edizione online di Sportmediaset nonché quella de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri starebbero pensando di assicurarsi Jens Petter Hauge. Sconosciuto ai più, si tratta dell’esterno d’attacco che il club meneghino ha affrontato recentemente, in occasione del preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt, segnando anche una rete nel finale di gara. Il ragazzo era già stato segnalato da diversi scout, ed ha nel connazionale Erling Haaland un suo grande sponsor, ma pare che anche Paolo Maldini sia rimasto ben impressionato dalla sua prestazione.

HAUGE AL MILAN? PRONTA OFFERTA DA 4 MILIONI DI EURO

Già pronta un’offerta da quattro milioni di euro per Hauge, e l’obiettivo è provare ad anticipare la concorrenza composta dalle inglesi Manchester City e Brighton. Il Milan, oltre a Ibrahimovic, dovrà far fronte anche all’infortunio di Rafael Leao, nonché alla squalifica di Ante Rebic, e di conseguenza per la sfida contro il Crotone in programma domani, dovrebbe partire dal primo minuto il talento 18enne Lorenzo Colombo, proveniente dalla Primavera. Ecco perchè un’operazione lampo in stile seconda guerra mondiale potrebbe fare più che comodo al Milan, per rinforzare il proprio parco attaccanti alla luce dei molteplici impegni delle prossime settimane. Secondo alcune indiscrezioni, la trattativa fra il Milan e la società norvegese sarebbe già ben avviata, e non è da escludere che l’ufficialità possa arrivare già entro l’inizio della prossima settimana, di modo da avere Jens Petter Hauge a disposizione per il weekend successivo. Il classe 1999 è decisamente interessante anche per la sua duttilità in quanto può giocare sia a destra che a sinistra dell’attacco.



