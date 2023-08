Havana Plevani, chi è la nuova fidanzata di Rkomi/ Modella e stilista, lontana dal mondo dello spettacolo…

Havana Plevani è la nuova fidanzata di Rkomi

Nuovo amore nella vita di Rkomi che esce allo scoperto anche sui social con la nuova fidanzata. Dopo il flirt con Paola Di Benedetto, finito da tempo, Mirko Manuele Martorana (questo il suo vero nome) che era diventato inconsapevolmente protagonista del gossip per la storia con la Di Benedetto, ha sempre cercato di proteggere la propria vita privata. Stavolta, però, ha deciso di ufficializzare la storia che sta vivendo e che lo rende sereno e felice.

A rendere tutto pubblico è stata lei, Hanava Plevani, condividendo sul proprio profilo Instagram una serie di foto delle sue vacanze tra le quali spunta anche un video in cui c’è Rkomi che si avvicina a lei stampandole un bacio sulla guancia mentre lei lo guarda con il sorriso e un’aria davvero sognante.

Chi è Havana Plevani

Dallo scorso maggio si mormorava di un probabile nuovo amore per Rkomi. Finora, però, non c’era stata nessuna conferma. Il post di Hanava Plevani, però, rende tutto ufficiale. I due stanno trascorrendo insieme le vacanze, ma chi è Hanava che, da qualche mese sembrerebbe fare coppia fissa con l’artista, uno dei più amati dalle nuove generazioni?

Di Havana, in realtà, non si sa molto se non che è una modella, una hostess e una stilista che ha anche fondato un brand tutto suo. Molto lontana dal mondo dello spettacolo, anche sui social sembra avere un pubblico di nicchia. Attualmente è seguita da circa 5mila followers.

