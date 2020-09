Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni 13 settembre: McGarrett rivedrà sua madre?

HAWAII FIVE-0 10, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati a Hawaii Five-0 10,: è Halloween e la squadra è impegnata in una festa, dove è presente anche Max Bergman (Masi Oka). McGarrett (Alex O’Loughlin) però fa appena in tempo a salutarlo, prima di essere chiamato per un nuovo caso. Un ladro infatti si è introdotto a casa dell’anziana Edith per derubarla: solo che una volta aperto il caveau, si scopre che all’interno era stata nascosta un’altra persona. Intanto, il corpo della diciottenne Lana Kua (Kaceylin Prinea-Thompson) viene ritrovato nel bagagliaio di un’auto ripescata dall’acqua. La ragazza era scomparsa alcune settimane prima: durante l’autopsia salta la luce e Noelani (Kimee Balmilero) si allontana dal laboratorio per via di alcuni rumori. Al suo ritorno, il corpo di Lana è scomparso. La squadra però non riesce a scoprire il colpevole, visto che le telecamere sono state messe fuori uso. Secondo McGarrett è stato l’assassino della ragazza a prelevare il suo corpo. Intanto, Tani (Meaghan Rath) scopre che Edith anni prima era una suora e che si è diretta verso le pratiche di esorcismo. Tani inizia a temere che Satana sia coinvolto nel caso e che Edith nascondesse il figlio nato dal peccato, ma Lou (Chi McBride) è convinto che ci sia una spiegazione terrena. Una volta rintracciato l’ex convento di Edith, la squadra parla con alcune suore e Tani è sempre più sicura che la donna abbia lasciato il posto perchè era incinta. Steve invece indaga sulla morte di Lana e si concentra su tre sospettati, risalendo fino a Todd Hughes. Il ragazzo però è già stato ucciso e prima di morire ha lasciato le iniziali di Lana sul pavimento. Più tardi, Junior (Beulah Koale) trova il corpo di un altro dei sospettati, ucciso con la stessa modalità. Nel frattempo, Max scopre che Edith non poteva avere figli e che quindi lo sconosciuto in cella non può essere suo figlio.

Quando Tani si imbatte nell’uomo, si scopre che in realtà è il figlio di un’altra suora. La Decosta (Lisa Kaminir) infatti ha ceduto il bambino a Edith, che lo ha tenuto rinchiuso per diversi decenni. A causa di mutazioni genetiche, il bambino ha sviluppato delle deformità e Edith ha deciso di rinchiuderlo per proteggerlo dal mondo esterno. Nei boschi, McGarrett ferma la sorella di Lana, in fuga dopo aver cercato di uccidere anche il terzo sospettato per la morte della ragazza. La suora invece decide di aiutare la squadra per recuperare il figlio, nel frattempo nel mirino della Polizia.

ANTICIPAZIONI DEL 13 SETTEMBRE 2020

Nella prima serata di oggi, domenica 13 settembre 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 10, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo “Influencer”.

EPISODIO 6, “INFLUENCER” – La CIA contatta McGarrett per via di sua madre: la donna e il suo compagno sono stati inviati a Sinaloa come agenti sottocopertura per infiltrarsi in un cartello della droga. Il posto è guidato adesso da una certa Carmen Lucia Perez, che l’agenzia vuole catturare ad ogni costo. Dalle ultime informazioni, sembra che la madre di McGarrett si sia avvicinata molto all’obiettivo, forse troppo. L’arma di Shelbourne però è collegata alla morte del partner: sembra che la donna stia lavorando con il cartello e questo per la CIA è un grosso problema. McGarrett viene quindi incaricato di raggiungere il posto e togliere la Shelbourne di mezzo. Il leader della squadra parte quindi alla volta del Messico da solo, per evitare che qualcuno dei suoi finisca per rischiare la pelle. Dopo otto settimane di silenzio, Junior decide di disobbedire ai suoi ordini e lo rintraccia per aiutarlo. McGarrett intanto è costretto a fingere la propria morte in seguito ad un attacco avvenuto al suo arrivo.

